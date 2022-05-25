Lee’nin reklam yüzü Kenan Doğulu oldu

Son bir yıl içinde açtığı 36 mağaza ile Türkiye’de proaktif büyüme politikası izleyen 130 yıllık Amerikan denim markası Lee, yeni sezonda ses getiren iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Köklü denim markası, sosyal konulara dikkat çektiği İlkbahar/Yaz 2022 kampanya videosunda marka yüzü Kenan Doğulu ile daha iyi bir gelecek hayal ediyor.