Türk Ytong yeni sosyal medya ajansını seçti

Su6 Tasarım, Türk Ytong’a ayrıca dijital pazarlama iletişimi kapsamında stratejik danışmanlık hizmeti de verecek. Markanın farklı mecralardaki iletişim çalışmaları yıllık planlarla hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde Türk Ytong’un tüm sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içeriklerinin geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenen Su6 Tasarım, “full service strategy” anlayışıyla çalışıyor.

ENTEGRE YARATICI

Su6 Tasarım Nestlé, Nescafé, Dupont, Perfetti Van Melle, Viatris, Hipp, Sandvik gibi markalara online – offline entegre yaratıcı kampanyalar, video prodüksiyon, 3D modelleme, dijital pazarlama ve sosyal medya iletişimi hizmetleri gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyor.