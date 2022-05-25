Türk Ytong yeni sosyal medya ajansını seçti

Su6 Tasarım, Türk Ytong’a ayrıca dijital pazarlama iletişimi kapsamında stratejik danışmanlık hizmeti de verecek. Markanın farklı mecralardaki iletişim çalışmaları yıllık planlarla hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde Türk Ytong’un tüm sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içeriklerinin geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenen Su6 Tasarım, “full service strategy” anlayışıyla çalışıyor.
ENTEGRE YARATICI
Su6 Tasarım Nestlé, Nescafé, Dupont, Perfetti Van Melle, Viatris, Hipp, Sandvik gibi markalara online – offline entegre yaratıcı kampanyalar, video prodüksiyon, 3D modelleme, dijital pazarlama ve sosyal medya iletişimi hizmetleri gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.