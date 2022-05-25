Yataş’tan yeni model

Yataş Bedding, pastel tonlardaki Macaron Yastık ve Yorgan Seti ile yatak odalarına renkli bir zarafet katıyor. Meri Yastık ise otel konforunu hissettiren, saten görünümlü çizgili kumaşıyla fark yaratıyor ve estetik duruşunu Meri Yorgan ile tamamlanıyor.