Samsung’dan yenilik

Kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını öngörerek, yenilikçi teknolojileri inovatif bir bakış açısıyla buluşturan Samsung, Jet Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürge ailesi ile etkili, kolay ve teknolojik bir temizlik çözümü sunuyor. Toz ve parçacıkları iyi yakalaması için manyetik alan yaratan antistatik başlıklar ile donatılan Jet Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürge ailesi, 5 katmanlı HEPA filtre sistemi sayesinde temiz bir hava solumaya imkan sunuyor. Ultra ince toz filtresi sayesinde ise parçacık ve alerjenler dahil olmak üzere mikro tozların %99,999’unu hapsedebiliyor.