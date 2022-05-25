25 May 2022 - 15:07- Ekonomi G: 25 May 2022 - 15:08

OPPOHack, teknoloji yeteneklerini çağırıyor

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, aynı anda birkaç yerden hizmet sunarak kullanıcı merkezli deneyim anlayışını vurgulayan bir dünya...

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, aynı anda birkaç yerden hizmet sunarak kullanıcı merkezli deneyim anlayışını vurgulayan bir dünya inşa etme vizyonuyla OPPOHack 2022'yi gerçekleştiriyor. Kullanıcılar ve teknoloji arasında kusursuz bağlantı kurma hedefiyle, dünyanın her yerinden teknik yeteneklere hitap eden bu hackathon'da yer alacak farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip katılımcılar, cihazlar arası bağlantıda engelleri kaldıran yenilikçi çözümler ve kullanıcı odaklı akıllı hizmetler keşfetmenin yollarını arayacak. Hackathon konusunda uzman kuruluş HackHub iş birliğiyle düzenlenen uluslararası hackathon OPPOHack 2022'de ayrıca en yeni güncellemelere sahip ColorOS ile ilgili daha fazlasını keşfetmek mümkün olacak.
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25 May 2022 - 15:07 - Ekonomi

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