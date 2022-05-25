Fitch Ratings’ten Şekerbank’a not artışı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu BB+(tur)’dan BBB-(tur)’e yükselttiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilgili not artırımına Bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı’nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi. Fitch Ratings, Şekerbank’ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.