İlk Fırsat Programı başvuruları başladı

Esas Sosyal tarafından işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın yeni dönem başvuruları 9 Mayıs’ta başladı. Program, 7. yılında 50 gence daha sivil toplum kuruluşlarında ( STK) ilk iş fırsatı sunacak. Gençler, Program paydaşı 24 STK’nın açtığı ilanlara 10 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, gençlere kulak vermenin ileri gitmek için mecburi olduğunu belirten ve eğitimli genç işsizliğine sürdürülebilir çözüm modelleri sunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.