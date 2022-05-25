Türk Telekom’dan siber güvenliğe güç katacak adım

Türk Telekom, her geçen gün değişen siber atak türlerine karşı geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayan ve sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi ile ‘Yeni Nesil Uç Nokta Güvenliği’ni hayata geçirdi. Türk Telekom, kurumlara ait sistemlerin giriş noktalarının güvenliğini sağlayan EDR (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) teknolojilerini bir arada sunarak, uluslararası sertifikalara sahip alanında uzman mühendisleriyle 7/24 siber güvenlik koruma hizmetini uçtan uca sunuyor.