Tarladan sofraya siyah elmas

Kendine has aroması ile dünyaca ünlü Kastamonu Taşköprü Sarımsağının fermente edilmesi ile elde edilen siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Bu doğal takviye ile hem vücudunuza destek olabilir hem de sofralarınızda lezzeti ve şifayı bir arada sunabilirsiniz. Asya’da uzun yaşamın sırrı olarak bilinen ve siyah elmas olarak adlandırılan siyah sarımsak şimdi yüzde yüz organik üretimle bir tıkla evinizde.

VÜCUDUN İHTİYACI

Yoğun iş temposu, günlük hayatın koşuşturması derken bağışıklığınızın düştüğünü mü hissediyorsunuz? AJÓ 37400 Tek Diş Mürdük ile gün içinde vücudunuzun ihtiyacı olan mineral ve vitamini bir arada bulabilirsiniz. Kurutulmuş meyve tadında ve jelibon kıvamında olan AJÓ Siyah sarımsağı çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, kavurma, soteleme ve fırınlama gibi her türlü pişirmede de kullanabilirsiniz