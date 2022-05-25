Tarladan sofraya siyah elmas

Kendine has aroması ile dünyaca ünlü Kastamonu Taşköprü Sarımsağının fermente edilmesi ile elde edilen siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Bu doğal takviye ile hem vücudunuza destek olabilir hem de sofralarınızda lezzeti ve şifayı bir arada sunabilirsiniz. Asya’da uzun yaşamın sırrı olarak bilinen ve siyah elmas olarak adlandırılan siyah sarımsak şimdi yüzde yüz organik üretimle bir tıkla evinizde.
VÜCUDUN İHTİYACI
Yoğun iş temposu, günlük hayatın koşuşturması derken bağışıklığınızın düştüğünü mü hissediyorsunuz? AJÓ 37400 Tek Diş Mürdük ile gün içinde vücudunuzun ihtiyacı olan mineral ve vitamini bir arada bulabilirsiniz. Kurutulmuş meyve tadında ve jelibon kıvamında olan AJÓ Siyah sarımsağı çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, kavurma, soteleme ve fırınlama gibi her türlü pişirmede de kullanabilirsiniz
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.