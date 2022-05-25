Derince’de aileler buluşuyor

Kültürel etkinlikler ve konferanslar kapsamında ‘Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor’ projesinin hayata geçtiği Derince’de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenlediği programlar kapsamında bu kez Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, ilçe halkı ile buluştu.

VATANDAŞLAR KATILDI

Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil başta olmak üzere önceki dönem Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

İLAHİ DİNLETİSİ YAPILDI

Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansta ilk olarak Kaşkaldere Evliya Camii İmam Hatibi Abdurrahim Aslan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Geredeli Mahallesi Kepekli Camii İmam Hatibi Muhammet Kaya ilahi dinletisinde bulunurken, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil de selamlama konuşması yaptı.

AYGÜN’DEN TEŞEKKÜR

Konferansta Derincelilerle buluşan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, konuşmasında önemli mesajlar verdi. Ailenin önemine vurgu yapan Kahraman “ Bir insan ne olursa olsun, mükemmel olamaz, onu tamamlayacak bir başka varlığa mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Bunun içinde Rabbimiz kadın ve erkek ilişkisini en güzel şekilde tanımlamıştır” dedi. Geleneksel aile yapısının önemine değinen Kahraman, toplum hayatından çeşitli kesitler de aktardı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise konferansın sonunda yaptığı konuşmada, “Katılımları dolayısıyla kıymetli hocamız Abdullah Kahraman’a teşekkür ediyorum” dedi. Yelken Kafe’de düzenlenen program Başkan Aygün’ün katılımları dolayısıyla Prof. Dr. Abdullah Kahraman’a teşekkür ederek, hediye takdimiyle sona erdi.