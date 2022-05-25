Derince’de aileler buluşuyor

Kültürel etkinlikler ve konferanslar kapsamında ‘Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor’ projesinin hayata geçtiği Derince’de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenlediği programlar kapsamında bu kez Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, ilçe halkı ile buluştu.
VATANDAŞLAR KATILDI
Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil başta olmak üzere önceki dönem Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.
İLAHİ DİNLETİSİ YAPILDI
Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansta ilk olarak Kaşkaldere Evliya Camii İmam Hatibi Abdurrahim Aslan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Geredeli Mahallesi Kepekli Camii İmam Hatibi Muhammet Kaya ilahi dinletisinde bulunurken, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil de selamlama konuşması yaptı.
AYGÜN’DEN TEŞEKKÜR
Konferansta Derincelilerle buluşan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, konuşmasında önemli mesajlar verdi. Ailenin önemine vurgu yapan Kahraman “ Bir insan ne olursa olsun, mükemmel olamaz, onu tamamlayacak bir başka varlığa mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Bunun içinde Rabbimiz kadın ve erkek ilişkisini en güzel şekilde tanımlamıştır” dedi. Geleneksel aile yapısının önemine değinen Kahraman, toplum hayatından çeşitli kesitler de aktardı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise konferansın sonunda yaptığı konuşmada, “Katılımları dolayısıyla kıymetli hocamız Abdullah Kahraman’a teşekkür ediyorum” dedi. Yelken Kafe’de düzenlenen program Başkan Aygün’ün katılımları dolayısıyla Prof. Dr. Abdullah Kahraman’a teşekkür ederek, hediye takdimiyle sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.