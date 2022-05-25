25 May 2022 - 16:14- Asayiş G: 25 May 2022 - 16:15

8 yaşındaki Beyza yaşamını yitirdi

İzmit Bekirdere’nin sevilen Dalca ailesinin 3 çocuğundan biri engelli olan 8 yaşındaki Beyza Dalca, akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
8 yaşındaki Beyza yaşamını yitirdi mask

Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden ve Brisa’da çalışan Hüseyin Dalca ve ev hanımı Yeşim Dalca çiftinin 3 çocuğundan biri olan engelli Beyza Dalca (8) akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle 55 gündür tedavi görüyordu. Dalca, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Beyza Dalca’nın cenazesi Kandıra Dalca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dalca Mezarlığında toprağa verildi. 

25 May 2022 - 16:14 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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