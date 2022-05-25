Keleş: 'Konut üretimi azalıyor'

TÜİK verilene göre basın açıklamasında bulunan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 azaldı. Aynı dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5 daire sayısı yüzde 27,9 azaldı. İnşaat maliyet endeksinde yaşanan yükselişler nedeni ile bir süredir müteahhitler önlerini görememeleri nedeniyle konut üretiminde frene basmıştı. Bir yandan konut fiyatlarının yükselmesi, bir yandan da demir, hazır beton ve çimento fiyatları gibi pek çok ürüne nerede ise günlük zamlar yapılması nedeniyle müteahhitler yeni projeleri bekletmek durumunda kaldılar.

YENİ KONUT ÜRETİMLERİ AZALDI

Yeni konut üretiminin azalması ve talebin de artması nedeni ile konut fiyatlarının çok fazla yükselişte oldu. Sektör temsilcileri olarak hem satılık konut fiyatları hem de ev kiralarında ki düşüş için konut üretiminin arttırılması zorunluluğunu birçok kez dile getirdik. TÜİK Yapı İstatistikleri verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 2021 senesinin aynı çeyreğine göre, 2022 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü yüzde 21,8 oranında azaldığını görmekteyiz. Aynı şekilde belediyelerin inşaat ruhsatı verdikten sonra yapımı tamamlanan binalara vermiş oldukları oturma izni olarak anılan yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısında da düşüş yaşandı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,1 artarken, daire sayısı yüzde 2,4 ve yüzölçümü yüzde 7,9 oranında düşüşünü görmekteyiz.

‘TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK’

Açıklanan verilere bakarsak konut üretiminde ciddi düşüşler olduğunu görmekteyiz. Sektörümüzün canlılığı ve vatandaşımızın konut sahibi olması için taleplerimizi sürekli olarak dile getirdik. İnşaat malzemelerine gelen fahiş fiyat arışlarının önlenmesi, arsa maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda konut üretimi artacaktır. Devletimizin ve belediyelerimizin konuta elverişli olan kamu arazilerini özel sektör ile beraber konut üretimini kazandırılmalı böylece yüzde 40-yüzde 50 arsa maliyetlerine dayanan girdi maliyeti düşürülecektir. Böylece en azından arsa maliyetini düşürme imkânı sağlayacaktır. Konut üretimin artması hem sektörümüzü hareketlendirecektir hem de konut fiyatlarının normale dönmesini sağlayacaktır böylelikle vatandaşımızın hem konuta erişimi hem de kira artışlarının yükselişi azalarak vatandaşlarımızın konuta erişiminin daha kolay olacağını öngörmekteyiz."