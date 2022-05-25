İzmit Belediyesi Yeşilova’da büyük bir özveriyle çalışıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gerilim hatlarını yer altına alarak görüntü kirliliğini ortadan kaldıran İzmit Belediyesi, aynı titizlikle üstyapı çalışmalarına da gece gündüz devam ediyor.

HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütürken gün içinde trafiğin yoğun olması sebebiyle mesaisine gece boyunca devam ediyor. Vatandaşların ve bölge esnafının en az mağduriyetle süreci geçirmelerini amaçlaya ekipler, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından çevre düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla Yeşilova’yı hak ettiği değere kavuşturacak.