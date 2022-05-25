İzmit Belediyesi Yeşilova’da büyük bir özveriyle çalışıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gerilim hatlarını yer altına alarak görüntü kirliliğini ortadan kaldıran İzmit Belediyesi, aynı titizlikle üstyapı çalışmalarına da gece gündüz devam ediyor.
HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütürken gün içinde trafiğin yoğun olması sebebiyle mesaisine gece boyunca devam ediyor. Vatandaşların ve bölge esnafının en az mağduriyetle süreci geçirmelerini amaçlaya ekipler, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından çevre düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla Yeşilova’yı hak ettiği değere kavuşturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.