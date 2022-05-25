Ragbiciler Vinsan’da antrenman yapacak, 19’lar betonda devam edecek!

Kocaelispor’da yıllardır dillendirilen konuların arasında tesis sorunu geliyor. Ancak yeni tesisin nereye yapılacağı ile ilgili bir netlik gündemde bile değil. Yeşil siyahlıların A takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Vinsan Tesisleri’nde yıllarca antrenman yapmış, 2 sezon önce ise Körfez’deki Brunga Tesisleri’nde geçmişti. Vinsan Tesisleri an itibari ile alt yapıya da hizmet ediyor. Doğal çim sahada 19’lar, yandaki suni çim sahada da diğer yaş grupları çalışıyor.

SAKATLIĞA DAVETİYE

Ancak Kocaelispor Elit U-19 takımı çim sahayı “Bozulmasın” diye sadece zaman zaman taktik antrenmanlarda ve resmi maçlarda kullanabiliyor. Antrenmanlar ise kelleşen, betonlaşan, yer yer çukurlaşan ve sakatlığa davetiye çıkaran suni çim sahada yapılıyor. 19’ların sezonu henüz bitmedi. İlk 3 mücadelesi veren bu hedefine çok yaklaşan yeşil siyahlılar cumartesi günü Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak, sezonu 1 Haziran’daki Gençlerbirliği maçı ile noktalayacak.

8 GÜN BOYUNCA GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN

Ancak çim saha ile ilgili şöyle bir gelişme yaşandı. Türkiye Ragbi Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne gönderdiği yazıda, Türkiye Ragbi Takımı’nın 4-5 Haziran’da Belgrad’da oynanacak olan 7’li Avrupa Ragbi Konferans Ligi maçları öncesi Vinsan Tesisleri’nin çim sahasını kullanmak istedi. Buna göre 25 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında Vinsan çim sahada günde çift antrenman yapmak isteyen ragbi takımının zemine vereceği tahribat göz önünde bulundurulduğunda yıl boyunca zeminin bozulmaması için sakatlıkları göze alan yeşil siyahlıların bu çabası da boşa gitmiş olacak.