25 May 2022 - 17:11- Siyaset G: 25 May 2022 - 17:13

AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi

AKP İzmit İlçe Başkanlığı İcra Kurulu’nda değişim ve yeni görevlendirmeler oldu.

AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi mask
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AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nın dün akşam yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında değişim ve yeni görevlendirmeler yapıldı. Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Halil Atay, vefat eden Ersin Alpaslan’ın yerine meclis üyesi olacağı için icra kurulu ve yönetimden ayrıldı. Atay’ın yerine Mehmet Yıldız yeni Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı oldu.

YENİ İCRA KURULU BELLİ OLDU

AKP  İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Fatma Alyüz’ün ayrılmasından sonra bir süredir boş olan ilçe sekreterliğine de Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Yiğit Seçkin’i görevlendirdi. Bir değişiklik de işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevden affını isteyen Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Muhammed Seydaoğlu yerine İsmail Özdemir’in getirilmesiyle yaşandı. AKP İzmit İlçe Başkanlığında son görevlendirme ve değişikliklerin ardından yeni icra kurulu şöyle oluştu:

AKP İZMİT İLÇE İCRA KURULU

Başkan:  Av.Ali Güney
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Yusuf Sami Çınar
Teşkilat Başkanı: Yusuf Yıldız
Seçim İşleri Başkanı: İsmail Özdemir
Tanıtım ve Medya Başkanı: Hızır Fatih Sarıoğlu
Sosyal Politikalar Başkanı: Mustafa Tarcan
Yerel Yönetimler Başkanı: Cemil Kanpara
Ekonomik İşler Başkanı: Yusuf Taşer
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Yıldız
Mali ve İdari İşler Başkanı: Turgay Aydıner
İlçe Sekreteri: Nesrin Yiğit Seçkin
İlçe Kadın Kolları Başkanı: Pınar Atabay
İlçe Gençlik Kolları Başkanı: Köksal Gümüş

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25 May 2022 - 17:11 - Siyaset

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