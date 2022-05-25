AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nın dün akşam yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında değişim ve yeni görevlendirmeler yapıldı. Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Halil Atay, vefat eden Ersin Alpaslan’ın yerine meclis üyesi olacağı için icra kurulu ve yönetimden ayrıldı. Atay’ın yerine Mehmet Yıldız yeni Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı oldu.

YENİ İCRA KURULU BELLİ OLDU

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Fatma Alyüz’ün ayrılmasından sonra bir süredir boş olan ilçe sekreterliğine de Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Yiğit Seçkin’i görevlendirdi. Bir değişiklik de işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevden affını isteyen Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Muhammed Seydaoğlu yerine İsmail Özdemir’in getirilmesiyle yaşandı. AKP İzmit İlçe Başkanlığında son görevlendirme ve değişikliklerin ardından yeni icra kurulu şöyle oluştu:

AKP İZMİT İLÇE İCRA KURULU

Başkan: Av.Ali Güney

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Yusuf Sami Çınar

Teşkilat Başkanı: Yusuf Yıldız

Seçim İşleri Başkanı: İsmail Özdemir

Tanıtım ve Medya Başkanı: Hızır Fatih Sarıoğlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Mustafa Tarcan

Yerel Yönetimler Başkanı: Cemil Kanpara

Ekonomik İşler Başkanı: Yusuf Taşer

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Yıldız

Mali ve İdari İşler Başkanı: Turgay Aydıner

İlçe Sekreteri: Nesrin Yiğit Seçkin

İlçe Kadın Kolları Başkanı: Pınar Atabay

İlçe Gençlik Kolları Başkanı: Köksal Gümüş