Fransız Askısı Estetik Yöntemi

İzmir Fransız askısı ameliyat riskine girmek istemeyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. Özellikle 30 yaşından itibaren yüz derisindeki kolajen ve hyaluronik asit miktarı azalmaya başlar. Kolajen ve hyaluronik asit miktarındaki azalma ciltte kırışıklıklara yol açar. Yeni oluşan bu kırışıklıklar kontrol altına alınmazsa yüzde derin kırışıklıklar ve sarkmalar oluşabilir. Bu durum insanların psikolojisini olumsuz etkileyebilir.

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinden biri olarak öne çıkan French Strap, dokulu cilt ile uyumlu, içi yumuşak polyester, dışı silikon ile cildin gerdirilmesi olarak tanımlanabilir. Fransız tel askı olarak da bilinen bu yüz asma işlemi, Fransa'da geliştirildiği için "Fransız askısı" olarak adlandırılmaktadır. İzmir Fransız askısı işleminde kullanılan ipler sayesinde yüzdeki kırışıklıklar ve sarkmalar güvenle giderilebilir. Bu yöntemde kullanılan malzeme insan vücudu ile oldukça uyumlu olduğu için kısmi yüz felci durumlarında da kullanılabilir.

En güvenli ve en az riskli olan bu işlem, uzun yıllar daha genç görünmenizi sağlar. Yüz germe ameliyatına alternatif olarak bilinen Fransız cilt sarma işleminin amacı, yaşlanma sürecinin etkilerine bağlı olarak yüzde oluşan olumsuzlukları gidermek ve yüzde lifting etkisi yaratarak gençliği geri kazandırmaktır.

İzmir ameliyatsız yüz germe güzellik işlemleri günümüzde ameliyatsız başarıyla yapılabilmektedir. Ameliyatsız yüz germe yöntemleri gün geçtikçe popülaritesini artırmaya devam ediyor. Yaşla birlikte özellikle yüz çevresinde çeşitli kırışıklıklar ve sarkmalar ortaya çıkar.

Fransız Askısı Avantajları Nelerdir?

İzmir Fransız askısı işlemi için yüz germe prosedürünün birçok faydası vardır. En önemli faydalarışu şekilde sıralanabilir:

● Kaslara herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı için doğal yüz ifadesi korunur.

● Dökülen kaş yapısı düzelirken bakışlarınız yeniden ifade kazanır.

● Oval yüz belirginliğini kaybetmeye başlar, yeniden belirir ve elmacık kemikleri vurgulanır.

● Bu işlem sayesinde yüz yapısı daha genç bir görünüme kavuşur. Kısacası ameliyat olanlar geçen zamanlarını geri kazanmaktadır.

● Medikal ipliklerin etrafında oluşan kolajen üretimi sayesinde cildiniz ışıl ışıl olur.

● İpler kasları etkilemeden cilt ile uyumlu olduğu için tamamen doğal bir görünüm elde etmek mümkündür.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimler İçin Uygundur?

Bu ameliyatın yaş sınırı yoktur, ameliyatsız yüz germe olması gereken hastaların çoğu 40-60 yaşından itibarendir ancak yüz germe ameliyatı 70-80 yaşındaki kişilere de başarıyla uygulanmaktadır.

Ameliyatsız Yüz Germe Etkisi Ne Kadar Sürer?

Kalıcı askı ipi uzun süreli etki gösterir. Kalıcı askı ipler, yapıldıkları malzemeye bağlı olarak 6 aydan 2 yıla kadar sürebilir. İzmir ameliyatsız yüz germe işleminin etkinliği bireylerin metabolik hızlarındaki farklılıklara göre değişmektedir.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Kilit askı(spring thread)uygulaması; ağırlıklı olarak ağır yüzlerde, İzmir ameliyatsız yüz germe hastalarında kullanılır ve her yüze rahatlıkla uygulanabilir. Kilitleme sistemi uygulaması en verimli halat askı sistemidir.

Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason ile yüz germe işlemi ise; son zamanlarda popüler olan yüz germe cildin doğal onarım yöntemini kullanan ve konsantre ısı enerjisini cildin derin katmanlarına aktararak yeni kolajen üretimini harekete geçiren en yeni nesil sistemdir. 30-65 yaş arası kişilerde; ameliyatsız yüz germe, kaş kaldırma ve kaş restorasyonu gibi uygulamalarda kullanılan güvenli ve etkili bir sistemdir.

Dermapen ile PRP uygulaması sırasında; İzmir iple yüz germe işleminde hastaya lokal anestezik krem ​​sürülür, prp için kan alınır, cilt anestezisi sırasında trombositler ayrılır ve PRP hazırlanır. Temizlenmiş cilt üzerinde ayarlanabilir dermapen ucu ile cildin her bölgesine farklı derinliklerde peeling işlemi yapılır. Cilt pul pul ve hafif hasarlıdır, bu da iyileşme sürecini tetikler.

İzmir ameliyatsız iple yüz germe müdahaleleri sonunda tüm yüze maske şeklinde PRP uygulanır. Müdahaleden sonraki ilk 24 saat içinde küçük kızarıklıklar gözlemlenebilir. İşlemden sonraki üçüncü veya dördüncü günde hafif soyulma olabilir.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Fiyatları

Müşterinin ihtiyacına göre son yıllarda cilde yapılacak uygulamanın içeriği ile orantılı olarak ameliyatsız cilt sıkılaştırma fiyatları değişmektedir. Seans sayısı ve uygulanacak alanın büyüklüğü doğrudan fiyatı etkiler.

Doktorunuzla iletişime geçerek istediğiniz uygulama için detaylı fiyat bilgisi alabilirsiniz. İzmir ameliyatsız iple yüz germe hizmet politikaları, müşteri memnuniyetine yönelik uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilere sunulur.