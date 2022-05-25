İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde

Bursa’da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakaları için belirlenen Ana Lig Artistik Jimnastik Kocaeli Karmasının tamamı İzmit Belediyesporlu jimnastikçilerden oluştu. İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa’da Kocaeli’yi temsil ederken bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi.
HEDEF FİNALE KALMAK
İzmit Belediyespor Jimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç, Kocaeli karmasının tamamının İzmit Belediyespor’dan seçilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtirken yarı final müsabakalarında da en iyi şekilde yarışarak final biletini almak istediklerini kaydetti. İzmit Belediyesporlu minik jimnastikçiler de Başantrenör Tolga Havuç ve Antrenörler Semih Yılmaztürk ile Sertap Özaydın ile birlikte final müsabakalarına sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.