25 May 2022 - 17:24- Spor G: 25 May 2022 - 17:25

İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde

Bursa’da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakaları için belirlenen Ana Lig Artistik Jimnastik Kocaeli Karmasının tamamı İzmit Belediyesporlu jimna...
İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde mask

Bursa’da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakaları için belirlenen Ana Lig Artistik Jimnastik Kocaeli Karmasının tamamı İzmit Belediyesporlu jimnastikçilerden oluştu. İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa’da Kocaeli’yi temsil ederken bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi. 


HEDEF FİNALE KALMAK

İzmit Belediyespor Jimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç, Kocaeli karmasının tamamının İzmit Belediyespor’dan seçilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtirken yarı final müsabakalarında da en iyi şekilde yarışarak final biletini almak istediklerini kaydetti. İzmit Belediyesporlu minik jimnastikçiler de Başantrenör Tolga Havuç ve Antrenörler Semih Yılmaztürk ile Sertap Özaydın ile birlikte final müsabakalarına sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladı.
# bir, ile
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İZMEK yaz kursları başvuruları başlıyor mask
İZMEK yaz kursları başvuruları başlıyor
İzmit Belediyesi tescilli konağın bakımını tamamladı mask
İzmit Belediyesi tescilli konağın bakımını tamamladı
Hürriyet, sürdürülebilirlik çalışmalarını Dünya Kongresi’nde paylaşıyor mask
Hürriyet, sürdürülebilirlik çalışmalarını Dünya Kongresi’nde paylaşıyor
Ebeleri unutmadılar mask
Ebeleri unutmadılar
İZGİM’den Ulugazili öğrencilere 23 Nisan sürprizi mask
İZGİM’den Ulugazili öğrencilere 23 Nisan sürprizi
İzmitliler bugün Belsa önünde  Halk İftarında bir araya gelecek mask
İzmitliler bugün Belsa önünde  Halk İftarında bir araya gelecek
Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi,  23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak mask
Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi,  23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak
Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz mask
Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz
İzmit Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği başladı mask
İzmit Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği başladı
Gölkay Park’a yeni wc ünitesi mask
Gölkay Park’a yeni wc ünitesi

25 May 2022 - 17:24 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.190.053 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli bilek güreşçilerinden Romanya’da resital mask
Milli bilek güreşçilerinden Romanya’da resital
Zeki Kaya: Nasut, Zeki, Ferruh, Sabri hocalarımızın yüzlerini gülümsettik mask
Zeki Kaya: Nasut, Zeki, Ferruh, Sabri hocalarımızın yüzlerini gülümsettik
Zeki Kaya: Nasut, Zeki, Ferruh, Sabri hocalarımızın yüzlerini gülümsettik mask
Zeki Kaya: Nasut, Zeki, Ferruh, Sabri hocalarımızın yüzlerini gülümsettik
Bu sezonun son cezasını yiyeceğiz! mask
Bu sezonun son cezasını yiyeceğiz!
Bir umut! mask
Bir umut!
Kartepe Masterler Türkiye şampiyonu oldu mask
Kartepe Masterler Türkiye şampiyonu oldu
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL