28 Haziran şampiyonluk maçına çıkıyor!

Manisa’da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Futbol Şampiyonası’ndaki temsilcimiz İzmit 28 Haziran Ortaokulu yarı final maçında Fenerbahçe alt yapısında forma giyen futbolculardan oluşan İstanbul Halise Türkkan Ortaokulu’nu müthiş bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etmiş ve adını Türkiye finaline yazdırmıştı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR
Kocaelispor U-14 takımı futbolcularından oluşan İzmit 28 Haziran Ortaokulu’nun rakibi belli oldu. Yeşil siyahlılar, Başakşehir alt yapısını mağlup eden Trabzonspor alt yapı takımının yer aldığı Trabzon Yol İş Sendikası Ortaokulu ile karşılaşacak. Manisa Tevfik Lav Stadı’ndaki maç yarın (Perşembe) saat 12.00’de başlayacak. Ekibimiz zorlu maçı kazandığı takdirde İzmit’e Türkiye şampiyonu olarak dönecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.