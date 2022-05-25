Tekirdağ Valiliğinden, Kocaeli'deki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama:

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, 22 Mayıs'ta Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan 59 plakalı kapalı kasa bir araç içerisinde bulunan yabancı uyrukluların kaçmaya çalıştığı esnada çekilen videonun yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Plaka rakam grubunun ilimize ait olması sebebi ile kamuoyu nezdinde olayın başlangıç veya geçiş noktasının ilimiz olduğu yönünde intiba uyandığı görülmüş, bu sebeple açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
Yaşanan olayın ilimiz ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Adli tahkikat Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Aksi yönde yapılan paylaşım ve haberlerin doğru olmadığı kıymetli hemşehrilerimize saygıyla duyurulur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.