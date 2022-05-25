25 May 2022 - 17:48- Asayiş G: 25 May 2022 - 17:50

Tekirdağ Valiliğinden, Kocaeli'deki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama:

Tekirdağ Valiliğinden, Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden, Kocaeli'deki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama: mask

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, 22 Mayıs'ta Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan 59 plakalı kapalı kasa bir araç içerisinde bulunan yabancı uyrukluların kaçmaya çalıştığı esnada çekilen videonun yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Plaka rakam grubunun ilimize ait olması sebebi ile kamuoyu nezdinde olayın başlangıç veya geçiş noktasının ilimiz olduğu yönünde intiba uyandığı görülmüş, bu sebeple açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.


Yaşanan olayın ilimiz ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Adli tahkikat Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Aksi yönde yapılan paylaşım ve haberlerin doğru olmadığı kıymetli hemşehrilerimize saygıyla duyurulur."

25 May 2022 - 17:48 - Asayiş

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