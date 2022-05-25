KEV genel kurulunda sert eleştiriler

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mayıs 2022 tarihinde çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugün İzmit Çarşı Yapı içerisinde bulunan vakıf binasında gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurula mevcut Başkan Bahri Yavuz ve yönetiminin yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan, CHP İl Başkaanı Harun Yıldızlı, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, oda eski başkanları ve üyeler katıldı.

BAHRİ YAVUZ ADAY DEĞİL

83 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut Başkan Bahri Yavuz aday olmayacağını duyururken Feridun Güray ve Serhan Kasım aday olduğunu açıkladı. Kasım, mevcut Başkan Bahri Yavuz’un yönetiminde yer alıyordu. 11 asil ve yedek yönetim, 2 denetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurulun divan başkanlığını Atalay Kaya, katip üyeliklerini ise Sait Ertuğ ve Serhat Terzi yaptı.

“1 MİLYON 942 BİN 50 TL BURS ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yönetim kurulu mali ve idari faaliyet raporlarını okuyan Çiğdem Kılıç, “2019 yılında tüm bursiyer öğrencilere 519 bin 450 TL, 2020 yılı 628 bin 200 TL, 2021 YILI 794 bin 400 TL burs ödemesi, toplamda ise 1 milyon 942 bin 50 TL burs ödemesi gerçekleşmiştir. Vakfımıza 2019-2021 yılları içerisinde bağış karşılığı yapılan çelenk ve pano bağışlarının toplam tutarı 292 bin 750 TL’dir. 2019 yılı içerisinde 11 bin 300 TL, 2020 yılı içerisinde 550 TL olmak üzere toplamda 11 bin 850 TL tutarında Şartlı Eğitim Bağışı’nda bulunulmuştur. 2019 yılı içerisinde ilimizde faaliyette bulunan spor kulüplerine toplam 500 bin tutarında nakdi yardım yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 bin TL destek sağlanmıştır. 20 Kasım 2018-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında vakfımızın faaliyetleri açısından son derece başarılı olarak geçmiş olduğunu vurgulayarak mütevellilerimizin de ilgi ve desteğiyle bu gelişmenin artarak devam edeceğine inanıyor, saygılar sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BU ARAZİYİ BÖYLE NASIL YOK ETTİRDİNİZ?”

Kılıç’ın ardından konuşan KEV eski Yöneticisi Necdet Akar, “KEV zaman zaman gereksiz ve olumsuz şekilde kullanılmıştır. Kocaelispor’u kullanacağız sloganıyla 50 dönümlük yani üniversite yapmak üzere hazırlamış olduğu yer, o zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da burayı ellerinizden alıp deyip alınmıştır. Bu araziyi böyle nasıl yok ettirdiniz? Yerine ne koydunuz? Hiçbir şey koymadınız. KEV’in özellikle eğitim vakfı olmasının çok önemli olduğuna inananlardanım ben. Bu araziyi Kocaelispor’u kurtarırız gerekçesiyle o günkü belediyeye hediye etmiştir. Kocaelispor şampiyon mu? Hayır, keşke olabilseydi. Bunu yapmadınız. Bu amaçla geldiniz. Holiganların saldırdığı bir arkadaşınızım. Vakıf, o arazinin değeri kadar bir varlık koydu mu? Koyamadı. Yönetim, bir özür dilemesi gereken, ‘biz bu işi yapamadık, hırslarımıza yenildik’ demesi gerekmez mi? Vakıf böyle yönetilmez. Birilerinin isteği doğrultusunda yönetilmez. Bu vakfa yazık etmeyin. Dilerim eğitim vakfı dediğiniz bu vakıf eğitime uygun hale getirilir” dedi.

“NASIL BAŞKASINA HARCARSIN?”

Söz alan Ata Sadettin Özvural, “KEV’in tüzüğünde Kocaelispor’un adı geçmemekte. Kocaelispor bizim şerefimiz, onurumuz. Amatör takıma yardım ettik vs. diyorlar. KEV’in parası bu. Nasıl başkasına harcarsın? Kocaelispor ile KEV’in alakası yok. Olur mu böyle şey? KEV, çok değerli bir vakıf. Kocaelispor’un kullandığı tesislerimiz var. Ben sonuna kadar gideceğim. 49 dönüm yer. Yazıklar olsun” dedi.

“KOCAELİSPOR MESELESİNDE YÜK FAZLA”

Söz alan Murat Sirmen, “KEV, ayrı bir vakıftır amacı eğitimdir ama eğitim içerisinde spor, sanat vardır Kocaelispor’u da destekler dedik ve seçildik. Onlar ne dedi? Tesisi satar, Kocaelispor’u kurtarırız dediler. Bir taraf satarım, bir taraf sattırmam dedi. 6 ay sonra talihsiz ve haksız bir biçimde Sefa Bey’in başına bir şey gelince yönetim, kendi iddiasından vazgeçti. O yönetimin içerisindeolan, destekleyen kişiler kendilerini kurtarmak için çoğu destekledi. Kendi iddiasında olan bir grup KEV’den kendi iddialarından vazgeçti. Kocaelispor meselesinde KEV’e yüklenen yük fazla ve doğru değildi. Vali de olsa, belediye başkanı da olsa ‘şu adam olursa ben imar veririm’ deme hakkına kimse sahip olamaz dedik. Bu tutarlılığı gösteremedik” ifadelerinde bulundu. 2023 yılı tahmini gelir-gider bütçesi tablosunda toplam gelir 2 milyon 105 bin TL, 2 milyon 80 bin TL olarak açıklanırken, madde oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulun ardından seçime gidildi.

SERHAN KASIM ASİL LİSTESİ:

Serhan Kasım

Cumhur Kesemenli

Çağatay Kolaylı

Melik Fırat Taşer

Şahap Bilgisu

Yağız Yalta

Burçin Seymenbaşı

Onur Güneri

Atıl İlter

Seda Taşer

Tarık Orak

Yönetim Kurulu Yedek:

Erhan Oklu

Lale Tığ

Turan Mollaoğlu

Ömer Ekrem Gençoğlu

Nevin Gencal

Denetim Kurulu Asil

Zekeriya Keleş

Sait Ertuğ

Denetim Kurulu Yedek

Yücel Boran

Cevdet Bağdat