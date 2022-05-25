25 May 2022 - 23:19- Asayiş G: 25 May 2022 - 23:20

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Gebze:de seyir halindeyken önünde yavaşlayan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
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Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde seyir halinde olan Sefa D. idaresindeki 41 AJF 172 plakalı motosiklet, hemen önünde seyrederken trafik sebebiyle yavaşlayan K.Ö. yönetimindeki 34 BOP 731 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

25 May 2022 - 23:19 İHA Kocaeli- Asayiş

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