Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları biriminin organize edeceği Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, 28-29 Mayıs tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek. Kocaeli’de faaliyet gösteren dağcılık kulüplerinin destek ve katılımlarıyla da gerçekleşecek olan Ballı Kayalar Tırmanış Şenliği, konser, söyleşi, eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmayı kapsayan bir konseptte kaya tırmanışını profesyonel olarak yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacak.

İki gün boyunca federasyondan görevli hakemlerin koordinasyonunda, üst düzey tırmanışçıların katılımı ile belirlenen rotalarda Gençler-Kadınlar-Erkekler ve Masterlar olmak üzere 4 kategoride kaya tırmanışı yarışmaları gerçekleşecek. Yapılacak organizasyonda 15 yaş üstü vatandaşlar da uzman eğitmenler eşliğinde tırmanma deneyimi yaşayacak. Şenliğin başvuruları Google Form üzerinden alınacak. 1. gün Eleme ve Yarı Final Yarışmaları, 2. gün Final Yarışmalarının yapılması planlanan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, final yarışları sonrasında dereceye giren sporcuların ödüllerini almasıyla sona erecek. Birinciye 7 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye ise 5 bin TL hediye çeki verilecek.