7 il valisi düzensiz göç ile mücadele için toplandı

Önceki gün Gebze’de çekildiği iddia edilen bir tır dolu göçmenin tır kasasından inip koşarak kalabalığa karıştığını gösteren görüntüler ülke genelinde infial yaratmıştı. Kocaeli Valiliği tarafından, “Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır” şeklinde açıklama yapılmıştı.
BURSA’DA TOPLANDILAR
Olayın üzerine düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Kocaeli’nin de içinde bulunduğu, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Sakarya ve Yalova İlleri ile 10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve diğer illerin valileri katıldı. Toplantıda il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak istişareler yapıldı. Toplantı, düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından son buldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.