Akşener Kocaeli'de

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugun bir dizi esnaf ziyareti için ilimize geldi. Akşener'i Çayırova gişelerde İl Başkanı Sanbaz Yıldız, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, il yöneticileri, İYİ Parti Çayırova İlçe Başkani İlhami Bayrak, ilçe yöneticileri ve partililer karşıladı.