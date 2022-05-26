26 May 2022 - 12:42- Siyaset G: 26 May 2022 - 13:05

Akşener Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi esnaf ziyareti için Kocaeli'ye geldi. Partililer Akşener'i Çayırova gişelerde karşıladı.

Nazım Özgün Erbulan
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Akşener Kocaeli'de mask
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugun bir dizi esnaf ziyareti için ilimize geldi. Akşener'i Çayırova gişelerde İl Başkanı Sanbaz Yıldız, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, il yöneticileri, İYİ Parti Çayırova İlçe Başkani İlhami Bayrak, ilçe yöneticileri ve partililer karşıladı.

26 May 2022 - 12:42 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Milliyetçi Gençlik - pabucumun milliyetçisi :))) bu milliyetçiyse pensilvanyadaki papaz da başbuğ falan oluyor herhalde:))))

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 26 Mayıs 13:39
02

Vatandaş - hayırdır lütfü ile beraber şehit yakınlarının bacılarına...neyse halk bunların kaç para ettiğini gayet iyi biliyor!!!

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 26 Mayıs 13:37
04

Okuspokus - @Vatandaş 02 nolu yoruma cevabı: Şehit yakını falan değildi o adam.

Partinin genel başkanına küfür eden birine cevabını verdi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 14:27
01

İZMİTLİ - burası kandil değil yalnış gelmişşsin !!! izmit pkk lılara ve fetö cülere mezar olur !!!

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 26 Mayıs 13:35
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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