Murat Aydın: Ben ve arkadaşlarım kendimizi amatörlere adadık!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 16. Olağan Genel Kurulu 12 Haziran Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Seçime tek aday olarak gireceği düşünülen mevcut Başkan Murat Aydın basın mensupları ile bir araya geldi. Buluşmada Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aydın, amatörlere hizmeti en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini ifade etti

28 HAZİRAN ORTAOKULU’NU KUTLARIM

Sözlerine 28 Haziran Ortaokulu’nu kutlayarak başlayan Murat Aydın şu şekilde konuştu: İzmit 28 Haziran Ortaokulu çok büyük bir başarı elde etti ve Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Türkiye finaline yükseldi. Bu büyük başarıdan ötürü emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim.

TAHİR BAŞKANIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE

Pandemi döneminde evlerimize kapanmadık ve herkese elimizden geldiği kadar dokunmaya çalıştık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın amatörümüze çok büyük destekleri oldu. Nakdi anlamda da 3.2 milyonluk katkısı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu destek sayesinde kulüplerimiz nefes aldı. İyi ki var… Ayrıca 12 ilçe belediye başkanımız da biz amatörlerin her daim eli ayağı olmuştur. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

SIKINTILI BİR SEZON OLACAĞINI TAHMİN EDİYORDUK

Devletimiz ile valimiz ile istişareler yaptık ve kentteki sportif yapı hakkında fikir alışverişinde bulunduk, ne istediysek anında karşılık bulduk. Sıkıntılı bir sezon geçireceğimizi biliyorduk. Saha Komiserleri Derneği’nin de katkıları ile sezonu en az hasarla tamamladık. Tabii ki istemediğimiz olaylar da yaşandı. Sayın valimizin liderliğinde İl Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı ve önemli kararların altına imza atıldı. Tüm kaymakamlarımıza, il ilçe emniyet ve jandarma ile testlerle ilgili katkılarından ötürü il sağlık müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bizlerin girişimlerini, çalışmalarımı halkımıza aktaran basın emekçi arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum.

HER YOLDAN GEÇEN ADAY OLMAMALI

Ben ve arkadaşlarım bu makamı kullanarak kişisel hiç bir çıkarımız olmadı. KASKF bu kentin federasyonu, benim malım değil. Ancak bu kurum her yoldan geçenin de aday olabileceği bir yer de değil. Aday olunması için bir sistemin de var olması lazım. Sadece 220 küsür imza değil. Son 4 yıl içinde bir kulüpte yönetici de olunması gerekiyor, kişinin her hangi bir suça bulaşmaması, özellikle FETÖ ile yargılanmaması lazım. Ayrıca bu işin temelinden gelmemiş birinin, şirket mantığı ile kurumu yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyorum.

200 İMZAYI AL ADAY OL

Ben bu kentin her noktasını karış karış gezen birisiyim. Ramazan’da her ilçede iftar açtım, amatörlerimizle fikir alışverişinde bulundum. Gittiğim her yerde anlattım. Yönetimime asla “Kimseyi baskı altında bırakmayalım” dedim. 1113 üyenin her birinin başkan adayı olma hakkı var sonuçta. 200 üyenin imzasını al ve gir. Bugün ABD’yi yöneten Biden bile yürümekten aciz ama 78 yaşında olmasına rağmen ülkenin başkanı olabiliyor. Benim bugün ve bundan sonraki süreçteki adaylığım ile ilgili de kararı kulüpler verecekti. Kulüplerimizden 1000 küsür üyemizin teveccühü ile adaylığımı açıklıyorum.

İLK BAŞTA YAYGARA KOPARILIYORDU

Kendimi amatörlere adayan birisi olarak arkadaşlarım ile birlikte tek vücut olarak hareket edeceğiz. Bu kentte yapılan tüm sportif yatırımlarda bir fikrimiz, önerimiz oldu, olmaya da devam edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’nın zemini değişti, ortalık ayağa kalktı. Şimdi bakın cıvıl cıvıl. Metin Oktay Stadı’nın yıkılması zorunluydu. Çok önemli bir hizmet olan metro çalışması yapıldı.

BU İNSANLARIN AKILLARINDAN ZORLARI VAR

Dilovası, Diliskelesi, Tavşancıl ve şehrin bir çok yerinde yatırımlar oldu. Bu yapılanları anlatmakla yükümlüyüm. Bu yapılar için emeği geçen herkesten teşekkür ederim. Bu kentte en çok eleştirilen kişilerden birisiyim. Birileri sosyal medya hesabında bir 2. Küme maçının ilk yarısı 2-0’ken devre arasında benim de hakemi bağlayarak maçın 3-2 kazanılmasını sağladığımı yazacak kadar aklından zoru olan insanlar da var.

GÜÇLÜ BİR DEVLETİZ

Benim devletim güçlü bir devlet, bakanlığımız güçlü bir bakanlık. Devletimiz branşlara 1.5 milyar lira aktarıyor. 8700 sporcunun bulunduğu güreş federasyonuna 121 milyonluk bir payı var. Biz 400 bin kişiye ulaşıyoruz ancak kuruş alamıyoruz. Ancak ben daha önce olduğu gibi bundan sonra da bu şehrin yöneticilerine de çok güveniyorum ve birlikte çok işin üstesinden geleceğimize inanmaya sonuna kadar devam ediyorum.

KURULLARIMIZ HAYATA GEÇECEK

Gündemde tüzük değişiklikleri olacak. Kurullarımızın sayısı artacak. Yönetimimiz 25 kişiydi, 29’a çıkacak ve içinde de farklı isimlerimiz olacak. Yönetimimiz içinde avukatımız da yer alacak. Denetim kurulumuzda salon sporlarından gelen arkadaşlarımıza, eğitim kurumuzda Zeki Kalaç gibi hocalarımıza da yer vereceğiz. 2019 Aralık’ta kurullarla ilgili çalışmalarımızı bitirmiştik. Özellikle Fair Play kurulundan 41 üye olacaktı. 2020 Mart’ta başlayan pandemi süreci kurullarımızı çok etkilemişti, göreve devam edersek yeni süreçte bu kurulları hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız.

Erdem Övüç – Ali Köksal