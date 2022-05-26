İnce KOTO’ya gitti! “AKP’de hırsızlık var da CHP’de yok mu?”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir takım ziyaret gerçekleştirmek için bugün kentimize geldi. Sabah saatlerinde basın mensupları ile bir araya gelen Muharrem İnce daha sonra Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Oda yöneticileri ve meclis üyeleri ile bir araya gelen İnce ekonomiyi değerlendirdi.

“İLK 100 MARKADA TÜRK MALI YOK”

KOTO Başkanı Necmi Bulut davetlerine icabet ettiği için Muharrem İnce’ye teşekkür ederek oda hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ülkenin ciddi problemleri olduğunu ifade etti. Muharrem İnce, “Bu sorunların bazıları kendi içimizden kaynaklarına problemler bazıları da küresel problemler. Kuraklık var, pandemi var, Savaşlar var. Bunu yanında yerel sorunlar var. Enerji maliyetlerimiz yüksek, iş gücü sorunu var. Domates satıyoruz. Fıçılarla zeytinyağı satıyoruz. Fındığın yüzde 75’i bize ait ama çikolata firmaları racon kesiyor. Türkiye Marka üretmeden zenginleşemez. Hiçbir markada dünyada ilk 100’de değiliz. Biz büyük hayaller kurmak istiyoruz. 2018 kampanyasında nano teknoloji dedik. Quantum dedik. Bir tek domates filesinden 17 bin domates üretti Japonlar.

“UTANILACAK OLAN ŞEYLERİ GURUR MESELESİ OLARAK ANLATTILAR”

Türkiye’nin önünde problemler var. İlaç, mülteci, deprem ve su sorunu var. Su sorunu en büyük problemimiz olacak. Şuanda su fakirliğine doğru gidiyoruz. 4 Mayıs doğumluyum. Ben doğduğumda annem kiraz yemiş şimdi kiraz yok Yalova’da. Vahşi sulamayı terk ederek su problemini çözeriz. Bunu çözmezsek üretemeyeceğiz. Muhtaç olacağız. Utanılacak olan şeyleri gurur meselesi olarak anlattılar. Dışardan gelen yağları anons ettiler. 10 tane adı var ayçiçeğinin Türkiye’de. Avrupa’dan fazla ihraç ediyoruz ama yüzde 36’sını ihraç ithal ediyoruz. 2 ay önce süt ürünlerinde kriz çıkacak diye uyarmıştım.

“FAİZ TAKINTISI BAŞIMIZA BÜYÜK İŞLER AÇACAK”

Göreceğiz fiyatlar nasıl uçacak. Politikacılar sorunları kaynağından bulmalı. Suçlama ile çözülmez. KDV indirimi 0 bile yapsan ucuzlamaz çünkü üretim yok. Süt inekleri kesiliyor. Yem pahalı. Bu faiz takıntısı başımıza büyük işler açacak. Faizi 14’e düşürüldü. Gidin bankaya faizi 14’ten alacak babayiğit var mı. 14 puan bankalar için geçerli. İdeolojik yöntemleri ile ekonomi yönetilmez. Faiz Haram. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Ben de biliyorum. Enflasyon 50 puan arttı” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ KENTİNDEN İŞÇİ KENTİNE DÖNÜYORUZ”

İnce’nin konuşmasın sonrası söz alan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Sanayinin kalbi diye adlandırılıyoruz sürekli ama imalathaneler burada ama merkezler İstanbul’da olduğu için vergiler başka yerlere gidiyor Sanayi kentinden işçi kentine dönüyoruz. Üretenin vergisini ürettiği yere vermeli. Bu manada desteğiniz olursa seviniriz” dedi.

“AKP’DE HIRSIZLIK VAR DA CHP’DE YOK MU?”

Daha sonra söz alan oda yöneticisi Yusuf Erenkaya, “Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz süreçte kızlarım sizin hayranınızdı. Parti kurma ile yola çıktınız. AK Parti desteliyor diye bir şehir efsanesi var. Bu konuta açıklık getirir misiniz?” diye sordu. Bu iddiaların ahlaksızlık olduğunu ifade eden Muharrem İnce, “AK Parti niye beni destelesin. AK Parti desteklese desteklese mevcut CHP’yi destekler. Hiçbir işe yapmıyoruz. Kısa sürede onu salladım. Yıkamadım ama salladım. Meydanlarda onunla cebelleşebileceğini ilk ben gösterdim. Bana bak Recep’i ilk ben söyledim. İnsanlara ümidi ben gösterdim. Bunlar CHP içindeki birkaç sahtekarların uydurduğu şeyler. AK Parti’de hırsızlık var da CHP’de yok mu? Çöreklenmişler CHP’li belediyelere. Ciddiye bile almıyorum. Partinin hesaplarını açıyorum. Arkamızda gönüllüler ordusu var. New York’ta yurt yapmak için 60 milyon dolar hayır-Hasanet parası topladılar. Bu resmen hırsızlık. Kılıçdaroğlu, Erdoğan için kaçacak diyor. 60 milyon dolar ile Erdoğan kaçmaz. O para onun çaycısında var” dedi.