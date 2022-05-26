26 May 2022 - 13:37- Siyaset G: 26 May 2022 - 13:41

İYİ Parti’den seçim anketi açıklaması! Oy oranlarını duyurdular

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, son seçim anketlerine göre partisinin oy oranı hakkında bilgiler verdi. Poyraz açıklamasında yıl sonuna kadar binci parti konumuma geleceklerini de iddia etti.

İYİ Parti’den seçim anketi açıklaması! Oy oranlarını duyurdular mask

Türkiye’nin gündemine 2023’te yapılması planlanan seçimler iyice oturmuş durumda. Araştırma şirketleri son seçim anketlerini yayınlarken partiler de çıkan sonuçlara göre çalışmalarına yön veriyor. Son seçim anketlerindeki oy oranları hakkında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz partisi hakkında oldukça iddialı ifadeler kullandı. Seçim anketlerinde çıkışlarının devam ettiğini belirten İyi Parti’li Uğur Poyraz,” Yıl sonuna kadar İYİ Parti olarak hem anketlerde hem kamuoyu vicdanında birinci parti konumuna geleceğimize inanıyorum” dedi.

"İYİ PARTİ’NİN OY ORANI YÜZDE 20"

Haber ajansı Reuters'ın sorularını cevaplayan Poyraz partisinin oy oranını şu sıralardan yüzde 20 seviyelerinde olduğunu aktarırken “Yıl sonunda kaç olacağımıza dair sayısal bir tespitte bulunmak mümkün değil. Türkiye birçok değişim ve etkenin olduğu bir yapıda. Birinci parti olma kararlılığımız ve iddiamız çok net" diye konuştu. İyi Parti’nin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Poyraz “İktidarın karnesi ortada. İYİ Parti her an seçim olacakmış gibi hazır. Ama şunun şurasında da zamanında yapılacağını kabul edersek bile bir yıl kalmış durumda. İYİ Parti'nin seçimi değil bu startı vermek, iktidar aslında startı verdi" açıklamasında bulundu
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26 May 2022 - 13:37 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Yusi - aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş çok komik aldatmaca ama kendini kandırır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 14:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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