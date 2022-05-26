26 May 2022 - 13:42- Gündem G: 26 May 2022 - 13:44

İçişleri Bakanlığı 3.546 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı 3.546 Sözleşmeli Personel alacak
İçişleri Bakanlığı 3.546 Sözleşmeli Personel alacak mask

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 3.546 adet personel alımı yapılacaktır.

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26 May 2022 - 13:42 - Gündem

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