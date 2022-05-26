Yol yaptırılacak

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 121-1 Kodlu Yolda Yeni Yol ile 121-1 Kodlu Yolda Büyük Onarım ve Suadiye Orman İşletme Şefliği 121-2 , 166-2 Kodlu Yollarda Traktör Yolu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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