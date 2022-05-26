Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor

Sanat kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla yürüyen ve çalışmalarına bu doğrultuda yön veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’e Şiir ve Edebiyat Evi’ni kazandırıyor. İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ile yapılan protokol kapsamında kentimizin usta şair ve yazarı Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi 1 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de açılıyor.
SANATIN HER YÖNÜ
Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan iki katlı yapı kentin şair ve yazarlarına hizmet edecek yapıda özgünlüğü korunarak yeniden dizayn edildi. Kente kültür sanat anlamında yeni bir değer olacak Şiir ve Edebiyat Evi kültür sanat faaliyetleri, eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve şiir dinletileri gibi sanatın her yönünü ele alacak. Şiir ve Edebiyat Evi’nde iç mekanda şair ve yazar odası, engelsiz edebiyat odası, yaratıcı yazarlık odası, sunum odası, kitap okuma odası, Ruşen Hakkı odası ve idari personel odası bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.