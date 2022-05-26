26 May 2022 - 13:45- Siyaset G: 26 May 2022 - 13:46

Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor

İzmit Belediyesinin Aydili Sanat Derneği ile birlikte şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına dizayn ettiği Şiir ve Edebiyat Evi 1 Haziran Çarşamba günü açılıyor

Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor mask

Sanat kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla yürüyen ve çalışmalarına bu doğrultuda yön veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’e Şiir ve Edebiyat Evi’ni kazandırıyor. İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ile yapılan protokol kapsamında kentimizin usta şair ve yazarı Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi 1 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de açılıyor. 

SANATIN HER YÖNÜ

Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan iki katlı yapı kentin şair ve yazarlarına hizmet edecek yapıda özgünlüğü korunarak yeniden dizayn edildi. Kente kültür sanat anlamında yeni bir değer olacak Şiir ve Edebiyat Evi kültür sanat faaliyetleri, eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve şiir dinletileri gibi sanatın her yönünü ele alacak. Şiir ve Edebiyat Evi’nde iç mekanda şair ve yazar odası, engelsiz edebiyat odası, yaratıcı yazarlık odası, sunum odası, kitap okuma odası, Ruşen Hakkı odası ve idari personel odası bulunuyor. 

26 May 2022 - 13:45 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.189.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor mask
Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor
AKP’yi böyle tarif etti: Kendini ve etrafını besleme keyfiliği mask
AKP’yi böyle tarif etti: Kendini ve etrafını besleme keyfiliği
Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Yargıdan Erdoğan'ın aleyhine karar mask
Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Yargıdan Erdoğan'ın aleyhine karar
AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi mask
AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi
“Ekonomik kriz Erdoğan’ı çay atamaz hale getirdi” mask
“Ekonomik kriz Erdoğan’ı çay atamaz hale getirdi”
Mecliste Ersin Alparslan yerine Halil Atay gelecek mask
Mecliste Ersin Alparslan yerine Halil Atay gelecek
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL