Muharrem İnce, Kocaeli'de Erzurumlulara konuk oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün gününün tamamını Kocaeli'ye ayırdı. Sabah saatlerinde basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Genel Başkan Muharrem İnce daha sonra Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İş insanları ile bir araya gelen İnce daha sonra Kocaeli Erzurum Dernekleri Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Erzurum Tanıtım günlerine geçti. Tanıtım Günleri ziyaretinde İnce'yi KEDFE Başkanı Tekin Dursun ağırladı. Kongre merkezinde gerçekleşen ziyarette Muharrem İnce standları gezdi. Erzurum yöresi lezzetlerini tadan İnce, Federasyon Başkanı Tekin ile Körling oynadı davul zurna eşliğinde halay çekti. İnce güzel ev sahipliği nedeni ile Erzurumlulara teşekkür ederek alanı terk etti.