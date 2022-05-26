26 May 2022 - 14:27- Gündem G: 26 May 2022 - 14:29

12. Uluslararası  Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali ile Ekim'de

İzmit Belediyesi, kentimizin yerel lezzeti pişmaniyenin ve İzmit’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak 12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’ni Ekim ayında düzenleyecek

12. Uluslararası  Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali ile Ekim'de mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentin yerel lezzetleri ulusal ve uluslararası şekilde tanıtılmaya devam ediyor. İzmit denince ilk akla gelen yerel lezzet olan pişmaniye ise yıllardır geleneksel hale gelen Pişmaniye Festivali ile tanıtılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen festival 12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali olarak geri dönüyor. 


DAYANIŞMANIN ÖRNEĞİ SERGİLENECEK

12. Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali Ekim ayında ulusal ve uluslararası bando ve halk dansları gruplarının katılımıyla gerçekleşecek. Kentimizdeki pişmaniye üreticileriyle birlikte organize edilecek olan festivalde bir yandan dayanışmanın örneği sergilenirken diğer yandan vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek. Sembol tatlımız pişmaniyenin en güzel şekilde tanıtılacağı ve kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu geçecek olan festivalin ayrıntıları önümüzdeki süreçte paylaşılacak. 

26 May 2022 - 14:27 - Gündem

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