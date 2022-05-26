Ragbici kızlar nefes kesti

Gölcük’te oynanan Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında, İstanbul Firızköy Kulübü’nü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu
NEFES KESEN HEYECAN
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları, Gölcük Şehir Stadı’nda yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar sonucunda, final müsabakasında; İstanbul Firızköy Kulübünü mağlup eden Ankara Ragbi Spor Kulübü, Ragbi Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ankara Ragbi Spor Kulübü sporcularına, düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer teslim etti.
8 TAKIM TURNUVADA MÜCADELE ETTİ
Firuzköy Spor Kulübü, Hacettepe Spor Kulübü, Selçuk Kartallar Spor Kulübü, Kandıra Akçakoca Spor Kulübü, Ankara Ragbi Spor Kulübü, Alanya Belediye Spor Kulübü, Çarşamba Belediye Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulüp’lerinin katıldığı turnuvada; Çarşamba Belediye Spor Kulübü 3. oldu. Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılan tüm takımları tebrik ederek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.