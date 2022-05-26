Doğaya koşmak için daha ne bekliyorsunuz ?..

Körfez Gençlik Festivali kapsamında gençlerle birlikte trekking yapıldı, Körfez’in doğal güzelliklerine keşfe çıkıldı

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Körfez Gençlik Festivali kapsamında hem cumartesi hem de pazar günü trekking etkinliği düzenlendi. Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, okul idarecileri ve vatandaşlar da katıldı. Körfez’in doğal güzelliklerinde bol bol fotoğraf çektiren gençler, keyifli parkurun zorlu etaplarını da başarı ile tamamladı

İKİ SAATLİK PARKUR

Yürüyüşün startı Tarihi Taşköprü önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı. Cumartesi ve Pazar günü ayrı ayrı düzenlenen ve yaklaşık 2.5 saatlik süren parkurda renkli görüntüler de vardı.

ÇOBAN GEÇİDİ’NE BAYILDILAR

Kutluca Köyü’nden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca adeta Körfez’in saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün tamamlanması ile birlikte gençlere ise sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

GÜZEL BİR ANI OLACAK

Yürüyüş sonrasında gençlerle selfie çekilen ve sohbet eden Başkan Söğüt, “Önünüzde önemli bir sınav var. Bir gün de olsa her şeyi unutup, güzel bir gün geçirmenizi istedik. Sizlerle bir arada olmak, yürümek ve yürürken de sohbet etmek keyifliydi” ifadelerini kullandı.