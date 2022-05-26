‘Herges’in sevgilisi

İzmit Cephanelik stadında futbol adına coşku vardı. 2. Amatör Futbol Liginde grup lideri Hergesspor ile 2’inci İzmit FK arasında sezon şampiyonluğunu belirleyecek maç, Hergesspor’un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanınca, Hereke ekibi üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. İlk maçı da 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanan Herges, Yunus Alataşlı’nın attığı penaltı golüyle stadyumda coşku yaşadı, yaşattı.

5 AYRI YAŞ GRUBUNDA MÜCADELE EDİYOR

Pandemi öncesinde kurulan ve salgın şartlarında bile yaptığı etkinliklerle dikkatleri çeken Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği(HERGES), spor alanında da büyük başarılara imza atıyor. Futbolda amatör liglerde futbol alanında A Takım ile birlikte beş ayrı yaş grubunda mücadele eden HERGES, aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik patron Erkan Kırkoçoğlu ve başkan yardımcısı Bayram Karadaş yönetiminde liglerde mücadele eden HERGES, ilk şampiyonluğunu, ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti.

BAŞKAN ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

Bu başarıyı sağlayan, Kocaeli’nin en coğrafik ve demografik zorluğu olan Yukarı Hereke merkezli derneğin başkanı Mehmet Şahin “Bölgemizde 40 yıllık zaman sürecinde ulaşılmak istenen şampiyonluk sevincini kısa bir sürede yakalamış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Başta A Takım Teknik Direktörümüz Erkan Kırkoçoğlu hocamız olmak üzere alt yaş gurupları teknik direktörü başkan yardımcım Bayram Karadaş’a, yönetim Kuruluna, Hereke halkına, zor şartlarda sahada bulunmayı görev eden seyircilerimize ve sporcu kardeşlerimize, bizlere bu başarıyı kazandırdıkları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR EDERİZ BÜYÜKAKIN VE SÖĞÜT

Başkan sözlerinin devamında “Sporun birleştirici ve coşkulu atmosferine bölgemiz zemininde katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Spor aktiviteleri, özellikle futbol, maliyetli ve emek isteyen faaliyetlerdir. Malzeme, ulaşım, emek zorluğunu aşmamızda bize her türlü desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlarımıza hassaten teşekkürlerimizi arz ederiz” dedi.