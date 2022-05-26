Yuvam İzmit Cimnastik zirveye çıktı

Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü, başarıya doymuyor. Geçtiğimiz yıl Aerobik Cimnastik CimnastLİG Müsabakaları’nda Türkiye şampiyonu olan Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü, bu kez Manisa’da düzenlenen Aerobik Cimnastiklig 1. Lig 1. Hafta Müsabakaları’ndan başarıyla döndü. Müsabakalarda şampiyonluk alan sporcular, hem şehrimize hem kulüplerine hem de ailelerine büyük gurur yaşattı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDULAR

Aerobik Cimnastik Federasyonu Komite Üyesi ve milli hakem Akın Poyraz’ın kurucu antrenör olduğu Yuvam İzmit’in sporcularından; Nil Turabi, Su İpek Yazıcıoğlu ve Beyza Ece Özel ‘Trio’ kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Sporculardan Su İpek Yazıcıoğlu ‘Tek Bayanlar’ kategorisinde Türkiye dördüncüsü; İpek Çetindağ ise ‘Tek Bayanlar’ kategorisinde Türkiye sekizincisi olarak madalyalarını aldı.

CİMNASTİKTE LİDER

Müsabakalar sonrası Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı İzmitli sporcuları tebrik ederken, kulübün kurucu antrenörü milli hakem Akın Poyraz ise “Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü’nün başarılarıyla gururlanıyor, Kocaeli’de aerobik cimnastikte lider il olmaya devam ediyoruz” diyerek sporcularını kutladı.