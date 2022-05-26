Yürüyüş yolundan ‘İnce’ geçti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün gününün tamamını Kocaeli'ye ayırdı. Sabah saatlerinde basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Genel Başkan Muharrem İnce daha sonra Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İş insanları ile bir araya gelen İnce KOTO ziyareti sonrası Kocaeli Erzurum Dernekleri Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Programının devamında İzmit Yürüyüş yoluna geçen İnce vatandaşı selamladı. İzmit’li vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Muharrem İnce gençlerle bol bol fotoğraf çekildi. Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma derneğinin standına da uğrayan Muharrem İnce derneğin okullarda 1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek kampanyasına imza attı.