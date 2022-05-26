26 May 2022 - 15:13- Siyaset G: 26 May 2022 - 16:42

Yürüyüş yolundan ‘İnce’ geçti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İzmit Yürütüş yolunu baştan sonra hızla gezerek vatandaşı selamladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Yürüyüş yolundan ‘İnce’ geçti mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün gününün tamamını Kocaeli'ye ayırdı. Sabah saatlerinde basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Genel Başkan Muharrem İnce daha sonra Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İş insanları ile bir araya gelen İnce KOTO ziyareti sonrası Kocaeli Erzurum Dernekleri Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Programının devamında İzmit Yürüyüş yoluna geçen İnce vatandaşı selamladı. İzmit’li vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Muharrem İnce gençlerle bol bol fotoğraf çekildi. Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma derneğinin standına da uğrayan Muharrem İnce derneğin okullarda 1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek kampanyasına imza attı.

26 May 2022 - 15:13 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.189.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP Genel Merkezi, Kocaeli’yi adeta kuşattı mask
YRP Genel Merkezi, Kocaeli’yi adeta kuşattı
Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor mask
Şiir ve Edebiyat Evi, Ruşen Hakkı anısına  1 Haziran’da açılıyor
AKP’yi böyle tarif etti: Kendini ve etrafını besleme keyfiliği mask
AKP’yi böyle tarif etti: Kendini ve etrafını besleme keyfiliği
Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Yargıdan Erdoğan'ın aleyhine karar mask
Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Yargıdan Erdoğan'ın aleyhine karar
AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi mask
AKP İzmit’te İcra Kurulu yenilendi
“Ekonomik kriz Erdoğan’ı çay atamaz hale getirdi” mask
“Ekonomik kriz Erdoğan’ı çay atamaz hale getirdi”
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL