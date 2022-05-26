Çayırova esnafı Akşener’e dert yandı!

Akşener’e İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, GİK Başkanı Cumali Durmuş, İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı İlhami Bayrak ve ilçe başkanları, yöneticiler ve çok sayıda partili eşlik etti.

“10 LİRAYA SATTIĞIMI 10 LİRAYA ALAMIYORUM”

Çayırova’da esnaf ziyareti gerçekleştiren Akşener ilk olarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir telefoncu esnafı Süleyman Yılmaz, “Geçen sene aldığımız tedarik fiyatları iki-üç kat arttı. Biz pandemi döneminde 6 ay kapalı kaldık ama kiramızı ödedik. Ne hikmetse marketler zincirine hiç dokunulmadı. Onlarda her türlü şey satılıyor. Ben 50 yıllık Çayırovalıyım, buranın esnaflarındayım. 4 tane çocuğum var kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Kalitesiz ürünler satılıyor. Onun 10 liraya sattığını ben 10 liraya alamıyorum bile. Esnaf olarak sizden ricamız umudumuz olsun diye” diye konuşurken el yapımı çanta hediye etti. Akşener ise bu hediye üzerine “Kendi şehrinde gezmenin böyle avantajları var. Çok teşekkür ederim” dedi.

“BORÇLANARAK GEÇİNEBİLİYORUZ”

Özen Pide Börek sahibi Emre Özen, “Her gün zam geliyor ama biz yapamıyoruz. Bugün daha 50 lira zam geldi. Biz, eşimle birlikte burada çalışıyoruz. Elimize asgari ücret anca kalıyor” dedi. Akşener’in ‘Geçinebiliyor musunuz?’ sorusuna ‘borçlanarak geçinebiliyoruz’ dedi. Akşener, ayrıca dükkanda pideleri satın alan Akşener, askıda pide uygulamasına destekte bulundu.

“DAHA FAZLA ZORLANIYORUZ”

Kelebek Cep Telefonu Dükkanı Sahibi İskender Oslu, “Çok şükür başkanım. Ne güldürüyor ne süründürüyor. Bugünlerimize şükürler olsun. Dolar kuru yüksek olduğu sürece alım-satım aynı şekilde etkileniyor. Bizim sektör dolar ağırlıklı olduğu için iyi olacak diye ümit ediyoruz. Burada 4 bin 500 TL kira veriyorum. Ailemle yaşıyorum, evli değilim. Bir buçuk yıl önceye göre daha fazla zorlanıyoruz” dedi. Demirbağ Nargile işletmecisi Mehmet Demirbağ, “Çok şükür idare etmeye çalışıyoruz. Abimle birlikte işletiyoruz. Abim evli. Anadolu lisesi mezunuyum. Geçen sene istediğim yeri kazanamadım. Mimarlık okumak istiyorum” dedi.

“HASTALAR DA ŞİKAYETÇİ”

Özel Essem Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikliği İşletmecisi Abdulah Güzen, “Geçen sene yaptığımız tedavi fiyatları iki, üçe katlandı” dedi. Akşener, ‘Ben buraya bakmdan girdim fakat insanlar özellikle köylüde, çiftçide, esnafta diş çektirilmiş ama diş eksikliği var. Bu neden? Çok mu pahalı?” diye sordu. Güzen ise, “Ürünler tamamen yurt dışı bazlı olduğu için ayrıca Korona’nın etkilemesinden dolayı yoğunluk var. Hastalar da şikayetçi” dedi.