Akşener: Müşterisine söven esnaf var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’ye bir dizi esnaf ziyareti için geldi. Akşener ilk olarak Çayırova’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener daha sonra Darıca’ya geçti. Darıca Çınaraltı Meydanı’nda esnafı ziyaret eden Akşener’e İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Kocaeli Milletvekilleri, Lütfü Türkkan, GİK Başkanı Cumali Durmuş, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Güven Altay, İYİ Parti İlçe Başkanları, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, ilçe başkanları, yöneticiler ve çok sayıda partili eşlik etti.

“AK PARTİ’YE İŞ ALMA SERVİSİ”

Akşener Darıca’da yoğun ilgi görmesinin ardından burada konuşma gerçekleştirdi. Akşener, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Evde akşam ne pişirileceğini gündüzden kara kara düşünen hanımefendilerin derdinin konuşulmadığı, atanamayan öğretmenlerin durumunun konuşulmadığı, EYT’lilerin ne olacağına dair konuşulmadığı, 3600 ek gösterge dahil verilen tüm sözlerin unutulduğu, 96 puan alıp atanamayıp onun yerine 58 puan, 62 puan alıp gençlerin atandığı, mülakatın AK Parti’ye iş alma servisi haline geldiği bir Türkiye’de esnafın derdinin, emeklinin halinin konuşulmadığı bir Türkiye’de neler konuşuldu.

“SEÇMENİN VELİNİMET OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEZDİM”

‘Sen şucusun, ben bucuyum’ ‘Sen şöylesin, ben böyleyim’ ‘Kaşının altında bir göz var. Niye o göz var’ Şimdi öyle bir tuzaktı ki bu gerçeklerin konuşulmadığı, dertlere çare üretilmediği, o çare üzerinden senin için rekabetin yapılamadığı buna karşılık komşu ile komşunun birbirine düşürüldüğü, selamının sabahının kesilmesinin istendiği bir politik dille çırak çıkan hep beraber olduk. Türkiye’de oculuk, buculuğun hafif hafif gittiğini ve dertlere çareler üretilip ufak ufak konuşulmaya başlandığını belirten Akşener, “Senin çocuğunun gece oturup gündüz uyurken iş bulamadığı için 4 yıllık okuldan mezun olup rızkından ayırıp okuttuğun evladın iş bulamayıp bunalıma girdiği o evlerde senin derdine çare bulabilecek tek kelime edilmediği bir siyasi dönemden istedik ki, ben ve arkadaşlarım istedik ki sizin dertlerinizin konuşulduğu, sizin dertleriniz üzerinden bütün siyasi partilerin çare ürettiği ve o çareler üzerinden rekabet ettiği, o rekabete göre de sizin seçimlerde karar verebileceğiniz, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben.

“MÜŞTERİSİNE SÖVEN ESNAF VAR MI?”

Netice itibariyle farkındaysanız Türkiye’de hafif hafif ‘Oculuk, buculuk’ gidiyor sizin dertlerinize dair hangi çarelerin üretilebileceği ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandı İstihdama yönelik adım atılmadı. Şimdi mesele şu o esnafların içerisinde nelere rastlarsınız. Çünkü o esnaf dükkanlarında müşteri velinimettir. Müşterisine söven esnaf var mı? Halbuki seçmenine söven siyasetçi var bu ülkede. Seçmenine terörist diyen siyasetçi var bu ülkede, seçmenine nankör diyen siyasetçi var bu ülkede, seçmenine şükürsüz diyen siyasetçi var bu ülkede. Sana ne kardeşim sana ne sen esas olan sen çiftçinin derdine hangi çareyi ürettin.

“KALPTEN GİDİYORDUNUZ”

Bu sene nisan ayında gübre atacaktı çiftçimiz, dedik ki ‘Kardeşim çiftçimin gübresini ücretsiz ver, nisan ayında atsın’ Bak Ukrayna ile Rusya arasında savaş var. Ayçiçek yağını getiremediniz kahroldunuz kalpten gidiyordunuz. Çünkü Türkiye’de gıda olarak kendine yetebilme işini bitirdiniz. Dolayısıyla oradan buradan belki buğday da alamayacaksınız. Çiftçinin gübresini ücretsiz atsın dedik hayır dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Telekom’un 24 milyarın hak hukukunu her birinin cebine koydular çiftçi gübre atamadı. Haram olsun zıkkım olsun size be. Mesela 10-11-5 maaş alan var danışmanlar var sarayda. Senin oğlun, kızın 4 yıllık üniversiteyi bitirip ne iş olsa yaparım şeklinde iş arıyor ama iş bulamıyor. Çünkü istihdama yönelik hiçbir adım atmadılar.

“HESAP SORUYORUZ”

Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz ve buraya benim geldiğim gibi ağalar gelecek karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bana da oylarınız kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun ve öğreteceğiz hep beraber seçmen velinimettir ağalar. Ceketimi assam, şapkamı assam seçim zamanı bitmiştir. Elele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni helal oylarımızla, sandıkta demokrasiyle ‘atta’ya göndereceğiz. Şimdi bakın biz kimseyi yuhalamıyoruz. Biz kararlı bir şekilde bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkıyoruz. Ondan sonra da 92 puanla atanamamış gencimizin yerine 58 puanla atanmış ayısı olan dayısı olan kişilerin o 92 puanlık hakkın hukukun yenildiği Türkiye’nin yeniden inşasını birlikte yapıyoruz. O 58 puanla atanmasına neden olan gencin ayılarından da dayılarından da hesap soruyoruz.”