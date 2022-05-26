Polis ekipleri TEM’de taraftar nöbetinde

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Kayserispor-Sivasspor maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı. Tarafların kavgaya başlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul’a doğru gönderdi.
Taraftarların kavgasının ardından çevik kuvvet ekipleri TEM Otoyolu İzmit geçişindeki tesislerinde herhangi bir olay yaşanmaması için nöbet tutuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.