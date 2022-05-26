Derince Cımbızdere Mesire Alanı gösteri maçıyla hizmete girdi

Bölge halkı tarafından geçmişte piknik amaçlı kullanılan Derince Cımbızdere Mesire Alanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla yenilenerek daha modern hale getirildi. Yeni yüzüyle vatandaşların ilgi odağı olacak Cımbızdere Mesire Alanı içerisinde yer alan suni çim futbol sahası, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katılımıyla dijital platformlarda faaliyet gösteren yerel sosyal medya fenomenleri Asomoruks üyeleri ve Çenedağ Spor Kulübü arasında gerçekleşen gösteri maçıyla tanıtıldı. Başkan Büyükakın’ın takımı sahaya Kocaelispor formasıyla çıktı. Dostluk maçının son bulmasıyla katılımcılara 41 adet futbol topu hediye edildi.

BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

İçerisinde vatandaşların dinleneceği, spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği mesire alanında farklı branşlarda sahalar, fitness aletleri yer alıyor. Toplam alanı 50.170 metrekare olan ve proje kapsamında 21x35 ebadında futbol sahası yapılan Cımbızdere Mesire Alanına, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince; otopark, bisiklet yolu, spor ve sosyal tesis binası, sentetik çim futbol sahası, çocuk oyun parkları, mini macera parkı, açık hava spor alanı (Crossfit), fitness alanı, amfi tiyatro, piknik alanı, kameriye, kayrak, travers merdiven, bağlantı yolları, mescit ve tuvalet yapıldı. Yapılan çalışmalar dekorasyon ürünleriyle desteklendi. Alanda yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla da yeni çehresine kavuşan Cımbızdere Mesire Alanı bölge halkının gözde sosyal yaşam alanı olmaya hazır hale getirildi.