Akşener Darıca esnafını gezdi: Zam yapmak zorunda kalacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’ye bir dizi esnaf ziyareti için geldi. Akşener ilk olarak Çayırova’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener daha sonra Darıca’ya geçti. Darıca Çınaraltı Meydanı’nda esnafı ziyaret eden Akşener’e İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, GİK Başkanı Cumali Durmuş, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Güven Altay, İYİ Parti İlçe Başkanları, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, ilçe başkanları, yöneticiler ve çok sayıda partili eşlik etti.

“AK PARTİ’YE İŞ ALMA SERVİSİ”

Akşener Darıca’da yoğun ilgi görmesinin ardından burada konuşma gerçekleştirdi. Akşener, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Evde akşam ne pişirileceğini gündüzden kara kara düşünen hanımefendilerin derdinin konuşulmadığı, atanamayın öğretmenlerin durumunun konuşulmadığı, EYT’lilerin ne olacağına dair konuşulmadığı, 3600 ek gösterge dahil verilen tüm sözlerin unutulduğu, 96 puan alıp atanamayıp onun yerine 58 puan, 62 puan alıp gençlerin atandığı, mülakatın AK Parti’ye iş alma servisi haline geldiği bir Türkiye’de esnafın derdinin, emeklinin halinin konuşulmadığı bir Türkiye’de neler konuşuldu.

“SEÇMENİN VELİNİMET OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEZDİM”

‘Sen şucusun, ben bucuyum’ ‘Sen şöylesin, ben böyleyim’ ‘Kaşının altında bir göz var. Niye o göz var’ Şimdi öyle bir tuzaktı ki bu gerçeklerin konuşulmadığı, dertlere çare üretilmediği, o çare üzerinden senin için rekabetin yapılamadığı buna karşılık komşu ile komşunun birbirine düşürüldüğü, selamının sabahının kesilmesinin istendiği bir politik dille çırak çıkan hep beraber olduk. Türkiye’de oculuk, buculuğun hafif hafif gittİğni ve dertlere çareler üretilip ufak ufak konuşulmaya başlandığını belirten Akşener, “Senin çocuğunun gece oturup gündüz uyurken iş bulamadığı için 4 yıllık okuldan mezun olup rızkından ayırıp okuttuğun evladın iş bulamayıp bunalıma girdiği o evlerde senin derdine çare bulabilecek tek kelime edilmediği bir siyasi dönemden istedik ki, ben ve arkadaşlarım istedik ki sizin dertlerinizin konuşulduğu, sizin dertleriniz üzerinden bütün siyasi partilerin çare ürettiği ve o çareler üzerinden rekabet ettiği, o rekabete göre de sizin seçimlerde karar verebileceğiniz, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben.

“MÜŞTERİSİNE SÖVEN ESNAF VAR MI?”

Netice itibariyle farkındaysanız Türkiye’de hafif hafif ‘Oculuk, buculuk’ gidiyor sizin dertlerinize dair hangi çarelerin üretilebileceği ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandı İstihdama yönelik adım atılmadı. Şimdi mesele şu o esnafların içerisinde nelere rastlarsınız. Çünkü o esnaf dükkanlarında müşteri velinimettir. Müşterisine söven esnaf var mı? Halbuki seçmenine söven siyasetçi var bu ülkede. Seçmenine terörist diyen siyasetçi var bu ülkede, seçmenine nankör diyen siyasetçi var bu ülkede, seçmenine şükürsüz diyen siyasetçi var bu ülkede. Sana ne kardeşim sana ne sen esas olan sen çiftçinin derdine hangi çareyi ürettin.

“KALPTEN GİDİYORDUNUZ”

Bu sene nisan ayında gübre atacaktı çiftçimiz, dedik ki ‘Kardeşim çiftçimin gübresini ücretsiz ver, nisan ayında atsın’ Bak Ukrayna ile Rusya arasında savaş var. Ayçiçek yağını getiremediniz kahroldunuz kalpten gidiyordunuz. Çünkü Türkiye’de gıda olarak kendine yetebilme işini bitirdiniz. Dolayısıyla oradan buradan belki buğday da alamayacaksınız. Çiftçinin gübresini ücretsiz atsın dedik hayır dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Telekom’un 24 milyarın hak hukukunu her birinin cebine koydular çiftçi gübre atamadı. Haram olsun zıkkım olsun size be. Mesela 10-11-5 maaş alan var danışmanlar var sarayda. Senin oğlun, kızın 4 yıllık üniversiteyi bitirip ne iş olsa yaparım şeklinde iş arıyor ama iş bulamıyor. Çünkü istihdama yönelik hiçbir adım atmadılar.

“HESAP SORUYORUZ”

Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz ve buraya benim geldiğim gibi ağalar gelecek karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bana da oylarınız kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun ve öğreteceğiz hep beraber seçmen velinimettir ağalar. Ceketimi assam, şapkamı assam seçim zamanı bitmiştir. Elele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni helal oylarımızla, sandıkta demokrasiyle ‘atta’ya göndereceğiz. Şimdi bakın biz kimseyi yuhalamıyoruz. Biz kararlı bir şekilde bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkıyoruz. Ondan sonra da 92 puanla atanamamış gencimizin yerine 58 puanla atanmış ayısı olan dayısı olan kişilerin o 92 puanlık hakkın hukukun yenildiği Türkiye’nin yeniden inşasını birlikte yapıyoruz. O 58 puanla atanmasına neden olan gencin ayılarından da dayılarından da hesap soruyoruz.”

HER ESNAFA İŞLERİN NASIL OLDUĞUNU SORDU

Konuşmasının ardından Akşener, esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafa, “Ben 20 Ocak 2020’den beri esnaf geziyorum. Esnafın durumunu sizden öğreniyorum. Dükkanların içinde partiyi yermiyorum, kendi partimi övmüyorum. Özne sadece sizsiniz. Aldığım bilgileri kamuoyu ile paylaşıyorum. İşler nasıl?” diye soru yöneltti. Öyküm Kafe’nin işletmecisi Mesut Ülker’i ziyaret eden Akşener Ülker’e durumunu sordu. Ülker, “Zamlardan dolayı çok zarar ediyoruz ama asıl zararı müşteri memnun olsun diye fiyata zam yapmayarak etkileniyoruz. İster istemez bu ayın sonu itibariyle biz de zam yapmak zorunda kalacağız. Ailemle yaşıyorum. Bu gidişle ailemle yaşamaya devam edeceğim” dedi. Akşener’in ‘işler nasıl?’ sorusuna Ülker, ‘Ülke gibi’ şeklinde cevap verdi.

“İŞTEN ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDIK”

Zurna Dünyası işletmecisi Önder Yaşar, “Her sabah zama uyanıyoruz. Bu işi 13 yaşımdan beri yapıyorum. Bu dükkanla 7 kardeşimi okuttum. Bir kardeşim Kadıköy Lisesi’ni ikincilik ile bitirirken diğer kardeşim Süleyman Demirel Üniversitesi’ni ikincilikle bitirdi ve hala iş bulamadılar. Bu dükkanla yıllarca kardeşlerime baktım. Şimdi kendi evimi bile zor geçindiriyorum. Çalışan arkadaşlarımızı işten çıkartmak zorunda kaldık. Dükkan sahibi olduğum halde dükkanı zor döndürüyorum. Elektrik faturası aldı başını gitti” ifadelerinin ardından Akşener, dükkanın elektrik faturasına baktı.

“MECBURİ ÖDEMELERİMİZ ÇOK FAZLA”

Levent Demirdöküm İşletmecisi Ömer Levent, “Çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Çok iyi değil çok kötü de değil. Her geçen günü arıyoruz. 4 buçuk milyara aldığım kombi şu anda 9 buçuk milyar. Yüzde 20-25 karla çalışırken yüzde 5’lere düştük. Evliyim” dedi. Ömer Levent’in annesi Neslihan Levent ise, “Şu andan gelirimizden çok mecburi ödemelerimiz çok fazla dedi.

“BİZİM BELİMİZİ BÜKEN…”

Bizim Kasap İşletmecisi Mehmet Çelik, “İşler şükür hamdolsun. Durgun. Ben hayvancılık yapıyorum. Bizim belimizi büken yem, saman, gübre fiyatları. 50-60 tane büyük ve aynı civarda küçük hayvanımız var. Geçen sene 100 TL olan yem şimdi 350 TL. Durmayacak diyorlar. Nereye kadar gidecek? Tüm hayvancı ve çiftçiler a’dan z’ye yem, saman, gübre fiyatlarından mustarip. Bir de mazot. Yurtdışından hayvan, saman getireyim olmuyor” dedi. Akşener ise, “Seçmen bunun farkına varırsa iyi olur. Oyunuzu kıymetli hale getirin” şeklinde konuştu.