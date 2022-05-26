26 May 2022 - 16:38- Asayiş G: 26 May 2022 - 16:41

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda tabanca, tüfek, telsiz ve sahte polis kimliği ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet telsiz, 1 adet sahte polis kimliği, çeşitli miktar ve türlerde narkotik maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

26 May 2022 - 16:38 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - suç işleme potansiyeli olanlar kullanışlı elemandırlar , gün gelir ihtiyaç olur darıltmasınlar aman ha .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 18:32
01

K.s - Hepsi denetimli serbestlik ten salar hakim ceza bile vermiyorlar sonuç bu

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 16:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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