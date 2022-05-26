Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet telsiz, 1 adet sahte polis kimliği, çeşitli miktar ve türlerde narkotik maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
26 May 2022 - 16:38- Asayiş Güncelleme: 26 May 2022 - 16:41
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda tabanca, tüfek, telsiz ve sahte polis kimliği ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
erol demirbek TÜRK - suç işleme potansiyeli olanlar kullanışlı elemandırlar , gün gelir ihtiyaç olur darıltmasınlar aman ha .
K.s - Hepsi denetimli serbestlik ten salar hakim ceza bile vermiyorlar sonuç bu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.