Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet telsiz, 1 adet sahte polis kimliği, çeşitli miktar ve türlerde narkotik maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.