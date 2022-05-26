Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 345 adet 50 TL'lik banknot halinde toplam 17 bin 250 TL sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili Y.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
26 May 2022 - 17:09- Asayiş Güncelleme: 26 May 2022 - 17:13
Kocaeli'de sahte para operasyonu
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 345 adet 50 TL'lik banknot halinde toplam 17 bin 250 TL sahte para ve tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.