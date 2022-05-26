Kocaeli'de sahte para operasyonu

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 345 adet 50 TL'lik banknot halinde toplam 17 bin 250 TL sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili Y.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.