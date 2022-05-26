26 May 2022 - 17:10- Gündem G: 26 May 2022 - 17:11

Belediye Personeline Etik Haftası’nda Etik Eğitimi  

Başiskelelilere daha kaliteli ve güzel hizmetler verebilmek adına hizmet içi eğitimlerine büyük önem veren Başiskele Belediyesi, bu kez personellere etik eğitimi verdi.  

Belediye Personeline Etik Haftası’nda Etik Eğitimi   mask

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında gerçekleştirilen Etik eğitimine belediye personelleri katıldı. Belediye Meclis Salonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İcra ve Takip İşlem Müdürü Dr. Osman Gür tarafından verilen eğitimde, kamu hizmetlerinde etik kuralları konusunda bilgiler verilerek personellerde farkındalık oluşturuldu.

 

GÜR: “ETİK OLMAYAN YERDE YOZLAŞMA OLUR”

 

Etik kavramının kökeninden itibaren sunumuna başlayan Dr. Osman Gür, etiğin ahlâk, hukuk ve din ilişkisine değindi. Osman Gür, “Hukuk, etik ve din genel olarak adalet, eşitlik-tarafsızlık, doğruluk-dürüstlük ve sorumluluk gibi değer ve ilkelere dayanır. Etik; toplum, birey ve kurumlar arasındaki ilişkilerde güven sağlar. Ayrıca kamuda etik ilkelere dayanmadan alınan kararlar yönetimde yozlaşmaya yol açmakta ve bu yozlaşmanın sonuçları birçok problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bilgi ve becerinin etik kurallara uygun şekilde davranışa dönüştürülmesi gerekir.” ifadesini kullandı.

26 May 2022 - 17:10 - Gündem

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