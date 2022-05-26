Motosiklet hırsızı jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze düzenlenen operasyonda E.Ö. isimli şahıs, çalıntı, olduğu belirlenen motosikletle yakalandı. gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 ayrı motosiklet daha ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. 3 ayrı motosiklet hırsızlığı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN