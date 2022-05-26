26 May 2022 - 17:29- Asayiş G: 26 May 2022 - 17:31

Motosiklet hırsızı jandarmaya yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet daha çalıntı motor ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Motosiklet hırsızı jandarmaya yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze düzenlenen operasyonda E.Ö. isimli şahıs, çalıntı, olduğu belirlenen motosikletle yakalandı. gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 ayrı motosiklet daha ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. 3 ayrı motosiklet hırsızlığı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN 

26 May 2022 - 17:29 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.189.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Motosiklet hırsızı jandarmaya yakalandı mask
Motosiklet hırsızı jandarmaya yakalandı
Hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı mask
Hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sahte dişçi, muayenehanesinde suçüstü yakalandı mask
Sahte dişçi, muayenehanesinde suçüstü yakalandı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Gecekondu alevlere teslim oldu mask
Gecekondu alevlere teslim oldu
Tekirdağ Valiliğinden, Kocaeli'deki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama: mask
Tekirdağ Valiliğinden, Kocaeli'deki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin açıklama:
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL