Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze düzenlenen operasyonda E.Ö. isimli şahıs, çalıntı, olduğu belirlenen motosikletle yakalandı. gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 ayrı motosiklet daha ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. 3 ayrı motosiklet hırsızlığı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN
26 May 2022 - 17:29- Asayiş Güncelleme: 26 May 2022 - 17:31
Motosiklet hırsızı jandarmaya yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalıntı motosikletle yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet daha çalıntı motor ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.