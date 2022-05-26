Ünlü çikolata ihracatçısı ile ünlü otomobil tasarımcısı bir araya geldi

Demsa Holding’in patronu ’Van der Valk İstanbul 1965’ markası ile Avrupa pazarında adından ‘çikolatacıya çikolata satan kişi’ olarak bilinen Dr. Mimar Hüseyin Demir ile dünya çapında otomobil tasarımı denince akla ilk gelen kişi, DizaynVIP Group Başkanı Erbakan Malkoç bir araya geldi.

İkili arasındaki görüşme sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sohbetin konusu ise çikolata ile otomobil oldu. Erbakan Malkoç’un yurt dışından getirdiği araçları, yüzde 98 yerli üretim ürünleri kullanarak, yeniden eşsiz bir tasarıma kovuşturduğunu ifade eden Hüseyin Demir, “Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve ABD başta olmak üzere dünyanın 35’ten fazla ülkesine ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır. Otomobil, otobüs, uçak, helikopter ve gemilerin eşsiz tasarımlarını yaparak, ülke ekonomisine muarazam katkılar sağlamaktadır. Ürettiği ürünlerle sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, otomobil tasarımı konusunda dünyada takip edilen biri olmayı başarmıştır. Birçok sektör ve tasarımcının ufkunu geliştiren, teknolojinin tasarımla bütünleştiği ve ‘bu kadar da olmaz’ dedirten, ilklere imza attığı tasarımları, herhangi bir konuda tasarım düşünen kişilere ilham kaynağı haline geldi. Yokluklar içinde doğduğumuz aynı topraklardan bugün dünyada adından söz ettiren ve ülkesine büyük katkılar sağlayan kişiler olarak, hayat denen bu uzun yolda her ne olursa olsun, kendi doğrularından vazgeçmeden ilerleyen, başarının anahtarının her zaman çalışmaktan geçtiğine inanan, hemşerim ve kardeşim Erbakan Malkoç’a hoş sohbetleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençliğe Erbakan Malkoç’u takip etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.