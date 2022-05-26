İYİ Partililer araca saldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’ye bir dizi esnaf ziyareti için geldi. Akşener ilk olarak Çayırova’da ve Darıca’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından İzmit’te hem konuşma yaptı hem de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İzmit Alemdar Caddesi’nde konuşma yapan Akşener’e İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, GİK Başkanı Cumali Durmuş, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Güven Altay, İYİ Parti İlçe Başkanları, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, ilçe başkanları, yöneticiler ve çok sayıda partili eşlik etti.

PARTİLİLER SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

Akşener, İzmit Alemdar Caddesi’nde yaptığı konuşma öncesi cadde tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken zaman zaman partililer trafiği komple kapatmadığı gerekçesiyle emniyet görevlilerine tepki gösterdi. Bir diğer yandan yoğun trafiğe kapanması nedeniyle yoldan geçerken tepki gösteren sürücü, partililer tarafından darp edildi.

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