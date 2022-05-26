Akşener İzmit’ten seslendi: Allah’a şükürler olsun ki burada doğmuşum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’ye bir dizi esnaf ziyareti için geldi. Akşener ilk olarak Çayırova’da ve Darıca’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından İzmit’te hem konuşma yaptı hem de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İzmit Alemdar Caddesi’nde konuşma yapan Akşener’e İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, GİK Başkanı Cumali Durmuş, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Güven Altay, İYİ Parti İlçe Başkanları, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, ilçe başkanları, yöneticiler ve çok sayıda partili eşlik etti.

PARTİLİLER SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

Akşener, İzmit Alemdar Caddesi’nde yaptığı konuşma öncesi cadde tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken zaman zaman partililer trafiği komple kapatmadığı gerekçesiyle emniyet görevlilerine tepki gösterdi. Bir diğer yandan yoğun trafiğe kapanması nedeniyle yoldan geçerken tepki gösteren sürücü, partililer tarafından darp edildi.

“ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BURADA DOĞMUŞUM”

Akşener, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Buraya geldiğimde nerelere gittim anlatamam. Biliyorum ki o alışkanlıklar, o gelenekler sürüyor. Allah’a şükürler olsun ki burada doğmuşum. 20 Ocak 2020’den beri esnaf esnaf, il il, cadde cadde geziyorum. Pandemi yoktu ve ekonominin kırılan dönemiydi. O esnaf gezisinde o kadar çok şey öğrendim ki bütün siyasetçilere, genel başkanlara tavsiye ederim o dükkanlara girsinler. O dükkanların içindeki her acının vurduğu insanlarla karşılaşacaklar. Kardeşim dedi ki ‘Kandıra çiftçisinden selam getirdim.’ Kandıra çiftçisi ayakta mı acaba? Kandıra köylüsü ayakta mı acaba?” dedi.

“BU DÜKKANDA HELAL KAZANÇ VAR”

Hakikat isimli kırtasiyeyi gösteren Akşener, “Bu dükkanın içinde eminim veresiye defteri, pek çok derde çare olacak reçeteler var. Bu dükkanın içinde kesinlikle istismar yok ve helal kazanç var. Kırtasiye dükkanlarının zincir marketler üzerinden ne kadar acı çektiklerini biliyor musunuz? Sizlerin sorunlarını meclise götürmek, çözüm getirmek istiyorum” dedi.

“HEP DUA EDİYORUZ”

ABC Butik’i ziyaret eden Meral Akşener, işletme sahibi Selim Oktay ve annesi Ayşe Oktay ile sohbet etti. Akşener’in, “İşler nasıl” sorusu üzerine Oktay ve annesi, “İdare etmeye çalışıyoruz. İnşallah sayenizde iyi olacak. Hep dua ediyoruz. Gelmenize çok mutlu olduk. Sabahtan beri burada bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“PİYASA GERÇEKTEN KÖTÜ”

Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener Sevde iletişim Dükkanı Sahibi Yasin Civelek’in dükkanına girdi. Akşener, “Ben esnafları geziyorum ama ne kendi partimi ne başka partiyi övüyorum. Ama şu ana kadar gezdiğim esnaflar alım gücünden şikayetçi. Sizde şikayetçi misiniz? Gerçekten güzel bir şey duyunca mutlu oluyorum.” dedi. Esnaf Civelek ise “Çok şükür idare ediyoruz. Ama alım gücü kötü, piyasa gerçekten kötü” şeklinde cevap verirken İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Yasin Civelek’in AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek’in kardeşi olduğunu söylemesi üzerine “Valla bilmeden gelmişim. Ben esnafın sorunlarını dinlemek için geldim kardeşim” dedi.