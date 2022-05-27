Tiryakilere kötü haber! Alkol ve sigaraya ÖTV zammı geldi

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
1 LİTRE RAKININ VERGİSİ 64 LİRA ARTTI
Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.
1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 1,69 LİRA ARTTI
Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Böylece bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.
TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE ÜFE ARTIŞI YOK
Temmuz-Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Alp - Şunun izmariti yerlere atmayın ya. Heryer izmarit dolu. Biraz modernleşelim artık azıcık gayret gösterin
Tekin 41 - Emekliye verecek temmuz zammı için yapılan zamlar..Kur korumalı Lara verilecek faiz paraları v.s v.s.Para yok para.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.