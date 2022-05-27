27 May 2022 - 09:22- Ekonomi G: 27 May 2022 - 09:26

Tiryakilere kötü haber! Alkol ve sigaraya ÖTV zammı geldi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 oldu.

Tiryakilere kötü haber! Alkol ve sigaraya ÖTV zammı geldi mask

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1 LİTRE RAKININ VERGİSİ 64 LİRA ARTTI

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 1,69 LİRA ARTTI

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Böylece bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE ÜFE ARTIŞI YOK

Temmuz-Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.
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27 May 2022 - 09:22 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Alp - Şunun izmariti yerlere atmayın ya. Heryer izmarit dolu. Biraz modernleşelim artık azıcık gayret gösterin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 09:55
01

Tekin 41 - Emekliye verecek temmuz zammı için yapılan zamlar..Kur korumalı Lara verilecek faiz paraları v.s v.s.Para yok para.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 09:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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