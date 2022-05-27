27 May 2022 - 09:22- Ekonomi

Tiryakilere kötü haber! Alkol ve sigaraya ÖTV zammı geldi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 oldu.